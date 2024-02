ISW: Euroopa Liit on andnud Ukrainale rohkem abi kui USA

Euroopa Liit on andnud Ukrainale alates Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aasta veebruaris 138 miljardi euro jagu abi, samas kui USA on osutanud ainult 113 miljardit dollarit (105 miljardit eurot) abi, millest 38 miljardit dollarit jäi suuresti USA-sse, kirjutab mõttekoda ISW. Samas on USA abi Ukrainale jätkuvalt eluliselt tähtis.

ISW märgib, et USA suunas otse Ukrainale 75 miljardit dollarit ning 38 miljardit dollarit kulus Ukraina abistamisega seonduvatele kuludele ning need vahendid jäid suuresti USA ettevõtetele.

Euroopa Liidu abi hõlmab ka eelmisel nädalal heaks kiidetud 50 miljardi euro suurust paketti.

Mõttekoja analüütikud rõhutavad, et Euroopa ja Aasia liitlased on märgatavalt suurendanud abi Ukrainale. Näiteks teatas esmaspäeval Saksamaa ettevõte Rheinmetall, et see kavatseb saata Ukrainasse selle aasta jooksul kümned tuhanded 155-millimeetrilsed mürsud, kümned jalaväe lahingumasinad Marder, 25 tanki Leopard 1A5 ja täpsustamata arvu õhutõrjesüsteeme Skynex.

Samuti teatasid 6. veebruaril Lõuna-Korea ametnikud, et riik sõlmib sel aastal lepingu kaitsevaldkonna ettevõttega Poongsan 155-millimeetriliste mürskude tootmiseks, mille laskeulatus on 60 kilomeetrit. Lõuna-Korea hakkas varustama Ukrainat laskemoonaga Euroopa liitlaste vahendusel 2023. aasta alguses. Ka need mürsud võivad jõuda Ukraina kätte.

Kuigi Euroopa Liit suurendab jätkuvalt abi Ukrainale, on USA abi keskpikas perspektiivis elulise tähtsusega Ukraina kaitsetööstuse arendamiseks, lisab ISW.

ISW hindab jätkuvalt, et USA ei pea saatma tähtajatult suuri abipakette Ukrainale, kui Ukraina suudab edukalt jätkata kodumaise relvatööstuse arendamist, loob kahepoolseid ja mitmepoolseid tööstussidemeid kaitsevaldkonnas ning rajab ühised kaitsetööstuse ettevõtted lääne firmadega.

USA peaks jätkama Ukraina toetamist veel mitu aastat, kuni Ukraina arendab oma kaitsetööstust, kuid Ukraina rahvusvahelised kaitsevajadused vähenevad pikas plaanis, kui see arendab oma kodumaist tootmisvõimet.

Samas sõltub Ukraina pingutuste edu Kiievi võimest vabastada strateegilise tähtsusega Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud piirkonnad.

Seetõttu on USA ja teiste liitlaste sõjaabi Ukrainale lähiajal jätkuvalt ülioluline. ISW märgib, et USA on mitme olulise relvasüsteemi tarnete peamine allikas. Nende hulgas on tankid M1 Abrams, jalaväe lahingumasinad, õhutõrjesüsteemid Patriot ja pikamaaraketid. USA on seadnud esikohale just neid relvasüsteeme varasemates abipakettides.