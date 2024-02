Läänemets: praegune koalitsioon valmistab sisuliselt ette astmelise tulumaksu tulekut

"Ma ütleks astmelise tulumaksu koha pealt seda, et kui paremerakonnad kaotavad maksuküüru ja teevad tulumaksu ühetaoliseks, siis tegelikult me valmistame ette astmelise tulumaksu tulekut ja seda teevad Reformierakond ja Eesti 200 koos sotsiaaldemokraatidega, mina vaataks seda nii," rääkis Läänemets "Esimeses stuudios".

"Esiteks, kui oleks see vana maksuküür alles olnud ja me tahaks teha sellist tavalist, kahe-kolme-nelja astmega süsteemi, siis see oleks kallis olnud ja mitusada miljonit maksnud. Nüüd on see ainult tulu tulevikus riigile. Nii et väga lihtne teha. Ja teine asi, mida ma loodan, oleme kokku leppimas, on OÜ-tamise lõpetamine. Ehk siis paljud, kes läbi osaühingu hiilivad ausast maksumaksmisest kõrvale, kui me selle augu kinni paneme, on juba kõik eeldused astmelise tulumaksu kehtestamiseks loodud. Nii et minu nägemuses me valmistame astmelise tulumaksu tulekut Eestis ette," selgitas ta.

SDE esimees rääkis, et kui riigieelarves on raha puudu, näiteks õpetajate või päästjate palkadeks või mõne muu olulise asja tegemisse, siis tuleb see maksudega katta ning seda ei saa korjata vaestelt.

"Kui selleks raha on vaja, siis me ei saa ju võtta neilt inimestelt, kellele uue maksu peale panemine lõppeb sellega, et nad hakkavad sotsiaaltoetusi küsima. Majandussüsteem, kus me maksudega tekitame olukorra, kus toetuse saajaid tuleb juurde, ei ole kuidagi mõistlik," tõdes Läänemets.

"Ehk siis inimesed, kes neli-viis-kuus tuhat eurot teenivad, siis ma arvan, et mõistlik on neil rohkem panustada, sest reeglina on väga paljud neist ettevõtjad ja ettevõtjad saavad ka kõige kiirema ja suurema kasu sellest, kui ühiskonnal ja majandusel läheb hästi. Ehk siis, kui sa oma maksudega investeerid haridusse, siis mõnes mõttes sa investeerid tegelikult ka enda ettevõtlusesse, enda tulevikku," leidis sotsiaaldemokraatide esimees.

Koalitsiooninõukogu koosoleku lõpp Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Automaksu ei oleks ilma maksuküüru kaotamiseta vaja olnud

Küsimusele, kas sotsiaaldemokraadid loobuksid automaksu kehtestamisest millel olevat viidanud Kaja Kallas, ütles Läänemets, et ei toeta seda mõtet.

"Ma arvan, et need kokkulepped, mis meil on, tuleb ära teha. Ma ei kujuta ette, mis siis automaksu asemel teha, kas muid makse? Minu meelest see hea mõte ei ole, teeme need ära mis plaanis oli. Ma saan aru, et peaminister ei öelnud seda, et Reformierakond kavatseb nende enda poolt välja öeldust taganeda," rääkis ta.

Läänemets ütles ka, et automaksu kehtestamise otsustas koalitsioon sellepärast, et otsustati ka maksuküüru kaotamine.

"Ja see maksab midagi riigieelarvest ja selle jaoks on vaja katteallikaid. Loomulikult oli varasemalt ka erinevaid kuluotsuseid tehtud ja ka sinna oli raha vaja. Nii et saab nii ja naa öelda. Aga mina ütlesin vaadates koalitsiooni laua taga – ja me seda ka ütlesime oma partnerile Reformierakonnale – et kui me jätaksime maksuküüru kaotamise ära, siis kõiki neid erinevaid maksumuudatusi me ei peaks tegema. Saaksime riigina põhimõtteliselt ilma ühegi suurema maksumuudatuseta edasi tegutseda," kirjeldas Läänemets. "Järgnevate aastate eelarvetes on auk sellisel juhul, kui me selles sügisel kokku lepitud eelarvestrateegias midagi muuta kavatseme või ära kavatseme jätta. Võib-olla meie arutelud lõppevad sellega, et me teeme seal teatud korrektuure, aga põhimõtteliselt midagi väga ei muudaks."

Ta lisas nädal tagasi koalitsioonis peetud arutelu oli, kus vaadati üksteise positsioone väga, andis talle sellise tunde, et võib-olla tehakse eelarves mingeid väiksemaid muudatusi.

Valituse pressikonverents 18.01.2024 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Sotsid ajavad koalitsioonis oma asja

Läänemets eitas SDE viimase poole aasta reitingutõusu kommenteerides, et selle on kaasa toonud tema erakonna oponeerimine valitsuse sees.

"Meile heidetakse ette jah poliittehnoloogiat, aga ma arvan, et Eesti inimene ei ole nii rumal. /---/ Kui me vaatame sotsiaaldemokraatide reitingut, siis see on ju tõusnud üle poole aasta. Kindlasti andis sellele hoogu see, mis Keskerakonnas toimus, liikumised Keskerakonnas. Ja me ju ütlesime ka, et olukorras, kus nüüd on paremerakondade tasakaalustajaks Eestis sotsiaaldemokraadid ja seda ka tulevikus, mitte enam Keskerakond, siis see on loomulik asjade käik" leidis ta.

Kommenteerides oma tegevust õpetajate streigi ajal, ütles Läänemets, et SDE oli juba suvel seda meelt, et õpetajate palgaga tuleb tegelda.

"Ma meenutan, et me rääkisime seda suvel, kui tegime riigieelarve strateegiat, kui me selle riigikogule üle andsime valitsusega, kui tuli õpetajate hoiatusstreik. Sotsiaaldemokraadid ütlesid kogu aeg, et meie arvates on oluline streik ära jätta ja siis kui ta algas, siis võimalikult kiiresti lõpetada. Et me poole aasta jooksul ei ole oma seisukohta muutnud."

Koalitsioonis suhted head

Läänemets lükkas tagasi saatejuhi väited nagu ta esineks koalitsioonis "veenval toonil" nõudmisi esitades.

"Veenval toonil me rääkisime ka pool aastat tagasi, kui me seda koalitsiooni tegime. Kevadel, kui koalitsiooni lõime ütlesime ka, et alampalga kiire tõstmine on väga oluline, et inimesed ei satuks raskustesse. Ja ka siis oli see tunne, et noh kuidas te sotsiaaldemokraadid sellist asja tahate! Aga lõpuks leppisime kokku. Me lihtsalt oleme rahulikud ja kindlameelsed. Ma arvan, et koalitsiooni peab niimoodi oleme, et kui üks osapool ütleb, et see on tema jaoks väga oluline asi, siis me tegeleme ja proovime lahenduse leida, ükstapuha, mis see on. Ma arvan, et ükski osapool ei peaks niisama taganema, siis sünnivad ka kõige paremad otsused," rääkis ta.

"Ka sotsiaaldemokraadid on teinud väga palju kompromisse ja teised erakonnad sama moodi. Nii et minu arvates on ka nende kinniste uste taga väga viisakas teineteisesse suhtumine," leidis Läänemets. "Seda ma võib öelda, et inimestevahelised suhted on meil head olnud, meil on maailmavaatelised erinevused. Meie maailmavaade on vasakpoole ja me ei peagi alati sama meelt olema, mis parempoolsed erakonnad."

Reformierakonna murumängud ei tee head

Kommenteerides Reformierakonna endise esimehe Andrus Ansipi kriitikat Erakonna praeguse juhi, peaminister Kaja Kallase suhtes, märkis Läänemets, et ühes asjas võib Ansipil ka õigus olla: "Selles mõttes oli tal ju õigus, et valitsus ei peaks kusagil vaikuses asju arutama, vaid Eesti inimesed peaksid teadma, kuidas ja mis moodi see arutelu läheb, mis on need argumendid ja miks keegi niimoodi arvab."

"Mul ei Andrus Ansipiga kokkupuudet olnud, aga ma arvan, et need Reformierakonna murumängud ei tee kellelegi head ja meil on palju olulisemaid asju, mida tuleks arutada," lisas Läänemets samas ning ta eitas ka seda, et tunneb rõõmu tülidest peaministriparteis: "Ei, sotsiaaldemokraatidele on hea, kui on tugev koalitsioon, millel on võimalikult suur rahva toetus."

"Meil on koalitsiooni selline tunne, et minu arvates peaminister tunneb ennast väga kindlalt, on väga rahulik, tal on oma plaan ja ma ei tunne, et Reformierakonna siseelu seda valitsust kuidagi mõjutanud oleks. Ja ma loodan, et ei hakka mõjutama ka," lisas SDE esimees.

Praegust olukorda Reformierakonnas ta kommenteerida ei soovinud: "Hinnangu saavad anda Eesti rahvas valimistel ja Reformierakond vastavalt sellele, kas nende ootustele vastatakse või mitte."

Küsimusele, kas koalitsioonileping on avatud, vastas Läänemets: "Ei koalitsioonilepingut ei ole keegi avanud."

Siseminister ja SDE esimees Lauri Läänemets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Läänemets: pakkusime Ratasele Eesti muutmist

Kommenteerides astmelise tulumekaus toetaja, Keskerakonna endise esimehe Jüri Ratas astumist Isamaasse, kui jutuks on olnud ka Ratase liitumine sotsiaaldemokraatidega, ütles Läänemets, et ei saa selle üle kurvastada.

"Ma ei saa öelda, et see meile tagasilöök oli, sest me ei jäänud millestki ilma, mis meil oleks juba olemas olnud," märkis ta.

SDE esimees tunnistas, et rääkis loomulikult Ratasega, aga mis oli Ratase otsuse taga, ei oska kommenteerida.

"Meie pakkumine oli Eestit muuta ja meie pakkumine oli, et sotsiaaldemokraadid on Keskerakonna positsiooni üle võtnud ja see on päris suur ambitsioon, mida koos ellu viia," märkis ta.

Sotsid panustaks kõige rohkem energeetikasse

Kommenteerides Eesti 200 ministrite ideed võtta personaalse riigi loomisks 200 miljonit eurot laenu, ütles Läänemets, et kui riigil on investeeringuteks vaja laenata, siis võib seda kaaluda, aga sotsid seavad esikohale taastuvenergeetika.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on kõige olulisem praegu panustada energeetikasse, me peame taastuvenergia ambitsiooni oluliselt kasvatama. Kui me saame energiahinna alla, parandame ettevõtete ekspordivõimekust ja saame siia tuua ka energiaintensiivset tööstust," rääkis ta ning viitas, et kui Eesti plaan on energiatarbimist 2035. aastaks tõsta 10 protsenti, siis Soome 100 protsenti.

"Juhitavad võimsused on kindlasti selle energiaplaani osa. Sotsiaaldemokraadid ei ole öelnud, et põlevkivijaamad tuleks kinni panna. Ei, need peaks jääma reservi, kui on keerulised ajad ja pikemat aega [taastuv]elektrit ei ole. Tugineme siin uuringutele, mitte parteikontorile," lisas Läänemets.

Hinnates minister Tiit Riisalo (Eesti 200) ideed suurendada tööjõukriisi leevendamiseks sisserändekvoote, ütles Läänemets, et kvoote ei suurendaks, kuid muudaks praeguse süsteemi pauindlikumaks ning kaasaks tööandjad ja ametiühingud otsustamisse.

Kommenteerides seda, et riigist välja saadetud vene õigeusukiriku pea Eugeni juhitud liturgial pühapäeval osales ka Keskerakonna esimees, meenutas Läänemest, et seal oli küll usulistel põhjuste - uue piiskopi ametisse pühitsemine - kohal ka Kirikute Nõukogu esimees, EELK peapiiskop Urmas Viilmaa.

"See, milline on Keskerakonna väärtusruum, milliseid sõnumeid kand esitada tahavad, on nende enda valik. Selles pole midagi halba./---/ Aga kui sinna läheb Kirikute Nõukogu esimees, saab seda ühte moodi vaadata, aga kui sinna läheb erakonna esimees, siis teist moodi. Aga seda saavad valijad ise teha," tõdes Läänemets.

Kommenteerides kolmapäeval kaitseväe juhataja kandidaadiks esitatud kolonel Andrus Merilo kandidatuuri, ütles siseminister Läänemets, et talle on kaitseringkondadest ja kaitseliidust kinnitatud, et see on väga hea valik.

Euroopa Parlamendi valimistel lähevad sotsiaaldemokraadid püüdma kahte kohta ning esinumber on taas Marina Kaljurand, ütles Läänemets.