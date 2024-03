Võrklaev: sotside ultimaatum on arusaamatu

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles, et ei mõista sotsiaaldemokraatide ultimaatumit, et nad toetavad magustatud jookide maksu ja kõrgemaid trahvimäärasid vaid koos nn Robin Hoodi plaaniga.

Valitsus tuleb kolmapäeval välja nii magustatud jookide maksu, maksuvaba pensioniosa külmutamise kui ka trahvimäärade tõstmise eelnõudega. Sotsiaaldemokraatide juhi, siseminister Lauri Läänemetsa sõnul aga saavad nad neid eelnõusid valitsuses toetada juhul, kui Reformierakond toetab plaani suunata raha jõukamatelt omavalitsustelt vaesematele.

Võrklaev ütles, et ei saa sellest ultimaatumist aru.

"Siseminister ise on soovinud trahvimäärasid tõsta, terviseminister sotsiaaldemokraatidest magusa joogi maksu. Ja me oleme kokku leppinud ka selle sama kohaliku omavalitsuse rahastuse reformi. Ma olen mitu korda regionaalministrilt küsinud, millal tuleb väljatöötamiskavatsus, millal me saame selle reformiga sisuliselt edasi minna, aga kahjuks seni on see töös ja need otsused on tegemata. Reformierakonna taga need ei seisa," sõnas Võrklaev "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) tuli detsembris välja plaaniga, mis vähendaks jõukamate omavalitsuste tulubaasi ja annaks raha juurde neile valdadele-linnadele, kus elab rohkem pensionäre. Reformierakond nimetas jaanuaris Kallase plaani liialt hoogsaks.

Magustatud jookide maksu kohta ütles Võrklaev, et lisaks eelarve täitmisele on sellel terviseedendamise eesmärk.

"Magustatud jookide maksuga terviseminister tegeleb, seal on ka tervisemõõde juures. Loomulikult mõju riigieelarvele, kokku 25 miljonit. Nii palju, kui ma arvudest kuulsin, siis umbes 20 senti tuleb see limonaadipudeli hind kõrgem ehk kindlasti ma arvan, meie lapsi, noori see mõjutab tervislikumalt käituma ja loomulikult on ka mõju riigieelarvele positiivne," rääkis minister.

Trahvimäärade tõstmise kohta ütles rahandusminister, et kui makse peab maksma, siis trahvi ei pea saama, kui inimene käitub seadusekuulekalt.

"Nagu magustatud jookide maksu kohta on terviseminister arvanud, et seda on vaja teha, on ka siseminister olnud tugevalt veendumusel, et trahvid on ajale jalgu jäänud, sest elatustase on tõusnud," ütles Võrklaev. Ta ei osanud täpsustada, kui palju trahvimäärad tõusevad, sest seda valmistavad ette sise- ja justiitsministeerium.

Võrklaev ütles, et siseministri hinnangul on ka riigilõivud ajale jalgu jäänud.

"Me kahjuks peame vaatama riigieelarvet. Kui me peame võtma sundkulusid näiteks nagu on kaitsekulud või õpetajate palk või küberturvalisusesse raha paneme, siis kuskilt peab see raha tulema ja selleks ikkagi erinevad maksumeetmed on. Või näiteks trahvide näide – ei pea rikkuma, siis ei saa ka trahvi ja arvan, et seadusekuulekus on suur voorus ja vajadus," rääkis rahandusminister.