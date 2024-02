Rahanduskomisjon saatis automaksu eelnõu esimesele lugemisele

Riigikogu rahanduskomisjoni istungil arutati neljapäeval mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu ja otsustati saata see täiskogu istungile 14. veebruaril.

Valitsuse algatatud automaksu seaduse eelnõu näeb ette kehtestada alates 2025. aastast mootorsõidukimaks, mis hakkab koosnema kahest osast. Esiteks osast, mida tasub mootorsõidukiomanik iga-aastaselt liiklusregistris registreeritud sõidukitelt. Sõiduautode mootorsõidukimaksu määr hakkab koosnema baasosast, CO2 eriheite osast ja täismassi osast. Teiseks kehtestatakse mootorsõiduki registreerimistasu, mida makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris registreerimise eel.

Mootorsõidukimaksu laekumise prognoos riigieelarvesse on 236 miljonit eurot aastas maksu rakendumise esimesel täisaastal.

Eelnõu järgi muudab automaks muudab sõiduautode soetamise ja omamise praegusega võrreldes 5 kuni 15 protsenti kallimaks. Konkreetne muutus auto omaniku jaoks sõltub sellest, millist autot omatakse või plaanitakse soetada. Saastavamad ja raskemad autod saavad suurema maksukoormuse. Sõiduki vananedes maksukoormus väheneb.

Eelnõu järgi hakkab mootorsõidukimaksu koguma maksu- ja tolliamet. Registreerimistasu hakkab koguma transpordiamet ja see tasutakse hiljemalt mootorsõiduki registrikande tegemise eel ja see on kande tegemise eelduseks.

Mootorsõidukimaksust ja registreerimistasust on vabastatud alarmsõidukid, puuetega inimestele kasutamiseks mõeldud sõidukid ja välisesinduste sõidukid vastavalt välislepingutele.