Neeme Väli Merilost: miks kindralid ei osutunud valituks?

Mõned kõrgema auastmega ohvitserid peavad Merilod võimekaks kandidaadiks sellele kohale, kuid imestavad, miks tegevteenistuses olevad kindralid valikust välja langesid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merilo on käinud korduvalt välismissioonidel, juhtinud Scoutspataljoni ja juhib praegu esimest brigaadi.

Kindralmajor reservis Neeme Väli tsiteerib sõjalist juhtimisteooriat, et kaitseväe juhataja peaks olema läbinud kolm juhtimistasandit - taktikalise, operatiiv- ja strateegilise. Välil on küsimus, miks ükski tegevteenistuses olev kindral valituks ei osutunud.

"Siis ilmselt tuleb ühelt poolt tunnistada, et kaitseväe personalistrateegia on läbi kukkunud, sest kindralid on osutunud kasutuks. Ja tuleb vaadata, miks need inimesed üldse kindraliteks tehti," rääkis Väli.

Samuti on vajalik oskus suhelda poliitikutega, lisab Väli.

"Kogemuste puudus võib tähendada ka seda, et seda võidakse kurjasti ära kasutada. Ja kaitseväe juhatajaga võidakse ka manipuleerida mingisuguste otsuste pealesurumisel või mingil muul viisil.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et kujundas otsuse pärast paljude inimestega rääkimist. Küsimusele, kas vestluspartnerid olid mõne kindrali määramise vastu, kostis Pevkur, et need jutud jäävad vestlejate vahele.

"Selle valiku puhul ma tegin palju erinevaid vestlusi nii kindralitega kui ka teiste ohvitseridega. Püüdsin aru saada, milline võiks olla kaitseväele parim valik. Osad ei pretendeerinud ise sellele ametikohale," sõnas Pevkur.

"Nii nagu ma olen KV-st aru saanud, siis kolonel Merilo sel aastal niikuinii oleks saanud brigaadikindraliks," lisas ta.

Kolonel Merilo on öelnud, et ei kommenteeri oma kandidatuuri enne kui on kohale määratud.