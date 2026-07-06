Neeme Väli: NATO on kindlasti sõltuv Trumpi otsustest

Euroopa riikide panus NATO-s peab teatud mõttes kindlasti tõusma, kuid tuumaheidutuse osas säilitab USA endiselt oma panus ning USA võimete osakaal tähendab, et NATO on kindlasti sõltuv USA presidendi Donald Trumpi otsustest, ütles "Aktuaalses kaameras" kindralmajor reservis Neeme Väli.

Teisipäeval algab Türgis NATO tippkohtumine ning mitmed mõttekojad on märkinud, et see on esimene tippkohtumine nii-öelda uues ajastus, kus Euroopa on aru saanud, et peab enda kaitsmiseks ise rohkem panustama.

Väli sõnul on see kindlasti mingite muutuste algus. "USA on võtnud vastu otsuse, et nad oma panust vähendavad, prioriteedid lähevad teise regiooni ja nüüd need lüngad, mis Ameerika panusest jäävad, tuleb täita eurooplastel ja Kanadal," lausus ta.

Küsimusele, kas nüüd saab rääkida NATO nii-öelda euroopastumisest, vastas Väli, et teatud mõttes kindlasti.

"USA värskest julgeolekustrateegias ja sõjalises strateegias on kirjas ka see, et tuumaheidutus jääb ikka selliseks, nagu ta oli, USA panusega. Nii et ühtepidi konventsionaalset panust vähendatakse. küll aga heidutuse kontekstis USA võtab oma osalust tõsiselt ja tuuma(heidutuse) panus jääb," ütles ta.

Küsimusele, kui palju on NATO praegu sõltuv Trumpi otsustest, vastas Väli, et kindlasti on.

"Riigid, kes on (NATO) liikmed, nende vahel on ära jagatud võimed, mida on vaja NATO ambitsioonitaseme täitmiseks. Ja üks nendest võime panustajatest on Ameerika Ühendriigid ja kui nüüd Ameerika Ühendriigid mingisuguste võimete võrra panustavad vähem, siis seda peavad tegema teised liitlased selle võrra rohkem. Küll aga on NATO- s võimearenduses selline põhimõte, et ükski liikmesriik ei tohi omada rohkem kui 50 protsenti vajaminevast võimest, sest allianss ei taha olla ju sõltuv oma otsustes ja operatsioonile minekus ühe liikmesriigi ei-st või jaa-st. Aga sellest reeglist on ka erand ja see suur erand teatud võimete kontekstis on just nimelt USA," lausus Väli.