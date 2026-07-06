X!

Neeme Väli: NATO on kindlasti sõltuv Trumpi otsustest

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Euroopa riikide panus NATO-s peab teatud mõttes kindlasti tõusma, kuid tuumaheidutuse osas säilitab USA endiselt oma panus ning USA võimete osakaal tähendab, et NATO on kindlasti sõltuv USA presidendi Donald Trumpi otsustest, ütles "Aktuaalses kaameras" kindralmajor reservis Neeme Väli.

Teisipäeval algab Türgis NATO tippkohtumine ning mitmed mõttekojad on märkinud, et see on esimene tippkohtumine nii-öelda uues ajastus, kus Euroopa on aru saanud, et peab enda kaitsmiseks ise rohkem panustama.

Väli sõnul on see kindlasti mingite muutuste algus. "USA on võtnud vastu otsuse, et nad oma panust vähendavad, prioriteedid lähevad teise regiooni ja nüüd need lüngad, mis Ameerika panusest jäävad, tuleb täita eurooplastel ja Kanadal," lausus ta.

Küsimusele, kas nüüd saab rääkida NATO nii-öelda euroopastumisest, vastas Väli, et teatud mõttes kindlasti.

"USA värskest julgeolekustrateegias ja sõjalises strateegias on kirjas ka see, et tuumaheidutus jääb ikka selliseks, nagu ta oli, USA panusega. Nii et ühtepidi konventsionaalset panust vähendatakse. küll aga heidutuse kontekstis USA võtab oma osalust tõsiselt ja tuuma(heidutuse) panus jääb," ütles ta.

Küsimusele, kui palju on NATO praegu sõltuv Trumpi otsustest, vastas Väli, et kindlasti on.

"Riigid, kes on (NATO) liikmed, nende vahel on ära jagatud võimed, mida on vaja NATO ambitsioonitaseme täitmiseks. Ja üks nendest võime panustajatest on Ameerika Ühendriigid ja kui nüüd Ameerika Ühendriigid mingisuguste võimete võrra panustavad vähem, siis seda peavad tegema teised liitlased selle võrra rohkem. Küll aga on NATO- s võimearenduses selline põhimõte, et ükski liikmesriik ei tohi omada rohkem kui 50 protsenti vajaminevast võimest, sest allianss ei taha olla ju sõltuv oma otsustes ja operatsioonile minekus ühe liikmesriigi ei-st või jaa-st. Aga sellest reeglist on ka erand ja see suur erand teatud võimete kontekstis on just nimelt USA," lausus Väli.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:32

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

23:10

Lelov: ei imestaks, kui punase kaardi reeglid selle MM-i järel muutuvad

22:52

VAATA OTSE | Portugal ja Hispaania avapoolajal väravani ei jõudnud Uuendatud

22:34

ETV spordisaade, 6. juuli

22:11

Eesti rannajalgpallikoondis alustab Euroliiga hooaega Moldovas

21:36

Cobolli pääses kolmesetilise võiduga edasi: kellelgi öömaja on pakkuda?

21:31

Neeme Väli: NATO on kindlasti sõltuv Trumpi otsustest

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:24

Juminda kalamees sattus peale meres ujuvatele põtradele

21:24

Järgmisel paaril päeval tõuseb õhutemperatuur maksimaalselt 20 kraadini

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

20:48

Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

05.07

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

22:52

VAATA OTSE | Portugal ja Hispaania avapoolajal väravani ei jõudnud Uuendatud

11:46

Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

20:16

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

11:07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

11:54

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

15:02

Eesti alkoholipoliitika edasine suund: kõrgemad aktsiisid ja lühem müügiaeg

ilmateade

SPORT

23:32

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile, aga võitis ikka valikgrupi Uuendatud

23:10

Lelov: ei imestaks, kui punase kaardi reeglid selle MM-i järel muutuvad

22:52

VAATA OTSE | Portugal ja Hispaania avapoolajal väravani ei jõudnud Uuendatud

22:34

ETV spordisaade, 6. juuli

loe: kultuur

17:08

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi "Arabella, mereröövli tütar" Jupiteris

16:48

Ivari Ilja: rahvusooper loob uue ooperiosakonna juhataja koha

15:20

George Clooney pälvib Veneetsia filmifestivalil elutööpreemia

15:08

Tallinnas esineb Saksa produtsent Skee Mask

loe: eeter

16:07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

13:17

Uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted jätkuvad Eestis

12:12

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

11:54

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

18:00

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

15:35

Tartu saab rattateid juurde

15:35

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

15:20

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (06.07.2026 12:00:00)

12:20

Doktoritöö: ühiskonnaõpetuse tundides võiks rohkem olla praktilist õpet, kuidas olla aktiivne kodanik

12:20

Kiiruskaamerad: enim ületavad Eestis kiirust neljakümnendates eluaastates mehed

10:05

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

10:00

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo