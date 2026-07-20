Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Neeme Väli ja Gert Antsu

ETV saates "Ukraina stuudio" kommenteerivad täna muudatusi Ukraina võimuladvikus ja nende mõju sõjapidamisele kindralmajor reservis Neeme Väli ja välisministeeriumi Ukraina, Moldova ja Lõuna-Kaukaasia riikidega tegeleva büroo direktor Gert Antsu.

President Volodõmõr Zelenski üritab lahendada pikka aega kestnud tüli Ukraina relvajõudude ja kaitseministeeriumi vahel. Ohvriks valis ta minister Mõhhailo Fedorovi, kes jõudis ametis olla vaid pool aastat. Kas tegemist on pelgalt põlvkondade ja koolkondade vahelise vastuoluga ning kuidas need muutused mõjutavad Ukraina sõjapidamist, seda analüüsib saates kindralmajor reservis Neeme Väli.

Samas ei piirdu Ukraina valitsusremont vaid kaitseministri välja vahetamisega. Tegemist on suuremate ümberkorraldustega, mille käigus nimetati ametisse ka uus peaminister, kelleks sai Serhi Koretskõi, senine riigiettevõtte Naftogaz tegevjuht. Valitsusremondi tagamaid ja Ukraina sisepoliitilist dünaamikat selgitab välisministeeriumi Ukraina, Moldova ja Lõuna-Kaukaasia riikidega tegeleva büroo direktor Gert Antsu.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s esmaspäeval kell 21.35. Saatejuht on Epp Ehand.