Pilv: Mölderi väidetava altkäemaksu kahtlustusega on seotud Kõo jahiselts

"Kahtlustus on esitatud praegu altkäemaksu küsimises teise isiku vahendusel ja väidetavat altkäemaksu Mölderile olemasoleva kaasuse alusel üle antud ei ole. Mölder on ka kinnitanud, et ta ei ole mingit altkäemaksu saanud," sõnas Pilv.

Kahtlustuses sisalduva väidetava altkäemaksu summat Pilv mainida ei soovi. "Kahtlustuses on altkäemaksu summas eri numbreid märgitud ja seetõttu jätaks ma kommenteerimata, mis on see täpne ja õige summa," ütles Pilv.

Ta lisas: "Selgitan ka täiendavalt aru saamiseks, et kuna tegemist on kolmele isikule esitatud kahtlustusega, kus lisaks Mölderile kui väidetavale küsijale, on kahtlustus esitatud ka altkäemaksu vahendajale ehk isikule, kes altkäemaksu on lubanud maksta Mölderile. Mölderil ei olnud mitte mingisugust kokkupuudet altkäemaksu väidetava maksja, pakkuja või selle maksmisega nõustujaga. Seetõttu on ka Mölderile teadmata ja väga raske kommenteerida seda, millised suhtlused võivad olla toimunud kahe isiku vahel, kellest ühega ta ei ole mitte kunagi suhelnud, kokku puutunud ega mingisugustel sellistel teemadel rääkinud,

mis võiksid olla seotud väidetava altkäemaksu küsimisega."

Pilv kinnitas, et asjasse puutuv MTÜ on Viljandimaal tegutsev Kõo jahiselts.

"Kahtlustuse hüpoteesi kohaselt on pakkumise Mölderile teinud Kõo jahiseltsi juhatuse liige," ütles Pilv. Ta ei saa aga öelda, kes kahtlustuse hüpoteesi kohaselt vahendas jahiseltsi juhatuse liikme liikme tegevust ja Tõnis Mölderi tegevust.

Menetluse käiku kirjeldades rääkis Pilv, et neljapäeval umbes kümmekond tundi tegeleti menetlustoimingutega, mis olid seotud eelkõige eri kohtade läbiotsimisega ja ka kahtlustuse esitamisega, mis jäi päris õhtutundidesse.

"Seetõttu kahtlustuse analüüs, sellega tutvumine, detailidesse süvenemine võtab aega selleks, et kujundada seisukoht, milliseid ütlusi Tõnis Mölder selle väidetava kahtlustuse osas sooviks anda. Kõik sõltub loomulikult sellest, milline on nüüd

uurimisorganite nägemus edasise menetluse edasiviimisest," ütles Pilv.

Ta lisas, et kindlasti uuritakse läbiotsimise käigus ära võetud tõendeid ja kindlasti küsitletakse erinevaid tunnistajaid, kes võiksid asjaolude kohta midagi teada.

Kui kaua menetlus ajaliselt aega võtab, ei oska Pilv hinnata.

"Vaevalt et praeguses menetlusstaadiumis ka kaitsepolitseiamet ja prokuratuur seda täpselt oskavad hinnata. Praktika ja kogemus sellistes asjades pigem viitab sellele, et see aeg võib olla suhteliselt määramatu ja kindlasti ei ole siin võimalik öelda, et see kestab kaks-kolm kuud, see võib ka kesta viis, kuus või kauem kuud. See on minu poolt prognoosimatu," sõnas Pilv.

Mölderit 48 tunniks kinni ei peetud. "Teostati menetlustoiminguid, kõigepealt elukoha läbiotsimine, mis algas hommikul kohe. Seejärel otsiti läbi tema riigikogu töökabinet. Mölderi töökabinetis teostatud läbiotsimise käigus pidas kaitsepolitsei vajalikuks ära võtta ainult ühe andmekandja. Ülejäänud sealsed dokumendid ja muud esemed uurimise seisukohalt neile huvi ei pakkunud," selgitas Pilv.

Pilv ei taha Mölderi võimalikku karistust ennustama hakata.

Kaitsepolitseiamet teavitas neljapäeval riigikogu liiget Tõnis Mölderit altkäemaksu küsimise kahtlustuse esitamisest ja tegi tema tööruumides riigikogus läbiotsimise. Kahtlustuse esitamisest teatas Mölder ise reede hommikul ja kapo kinnitas seda. Kahtlustuses väidetakse, et 2023. aasta riigieelarve regionaalsete investeeringute rahaeraldise ehk "katuserahade" protsessi käigus on Mölder küsinud altkäemaksu.