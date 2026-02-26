Prokuratuur taotleb Tõnis Mölderilt saadikupuutumatuse võtmist

Prokuratuur saatis õiguskantslerile poliitik Tõnis Mölderi kriminaalasja materjalid ning taotluse, et õiguskantsler saaks teha riigikogule ettepaneku võtta temalt saadikupuutumatus.

Mölderile on esitatud kahtlustus kahes süüteos: altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu võtmisega nõustumises ning kelmuses ametiisikuna.

Prokuratuuri hinnangul on kogutud tõendid piisavad, et menetlus saaks liikuda kohtusse.

"Kuna Tõnis Mölder on riigikogu liige, saab menetlust jätkata üksnes juhul, kui riigikogu annab selleks nõusoleku. Meie hinnangul on tõendid piisavad, et kohtul oleks võimalik kahtlustusi sõltumatult hinnata," ütles riigiprokurör Eneli Laurits.

Kahtlustuse kohaselt tegi Tõnis Mölder 2022. aasta novembris Keskerakonna kaudu ettepaneku lisada 2023. aasta riigieelarvesse 25 000 euro suurune tegevustoetus MTÜ-le Kõo Jahiselts. Enne ettepaneku esitamist sõlmis ta seltsi esindajaga kokkuleppe, et toetuse väljamaksmisel saab ta endale vähemalt 10 000 eurot.

Samuti kahtlustab prokuratuur Mölderit selles, et ta tellis 2022. aasta novembris 1000 Keskerakonna sümboolikaga valimisreklaami postkaarti ning esitas nende eest tasutud arve riigikogu kantseleile hüvitamiseks. Avalduses kinnitas ta, et kulu on seotud riigikogu tööga, kuigi teadis, et tegemist oli valimiskampaania materjalidega, mis ei kuulu kuluhüvitiste alla.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.