Donald Trump võitis Nevada eelvalimised 99 protsendi häältega

Seoses Nevada osariigi võimude ja osariigi vabariikliku erakonna vahelise vaidlusega, toimus Nevadas kaks vabariiklaste eelvalimist. Teisipäeval toimusid osariigi korraldatud eelvalimised, milles osales ainsa kandidaadina Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley. Neljapäeval toimusid aga erakonna korraldatud eelvalimised, milles osalesid Trump ja preester Ryan Binkley.

Kui oli loetud 61 protsenti antud häältest, sai Trump 99,2 protsenti häältest ehk üle 39 000 hääle. Binkley sai kõigest 300 häält ehk 0,8 protsendi antud häältest. CNN-i prognoosi kohaselt saab Trump kõik osariigis jagatavad delegaadid, kokku on neid 26.

Kuigi erakonna korraldatud eelvalimistel tuli osalemiseks minna kohapeale valimisjaoskonda ja osariigi eelvalimistel saadeti kõikidele valijatele hääletussedelid koju, hääletas Trumpi poolt oluliselt rohkem valijad kui Haley poolt.

Haley sai teisipäeval peetud eelvalimistel veidi vähem kui 23 000 häält, samas kui hääletussedelil olnud rida "mitte ükski neist kandidaatidest" märkis üle 47 000 valija.

"Ma tahaksin õnnitleda "mitte ühtegi neist kandidaatidest"," ütles Trump Nevadas peetud valimisüritusel, viidates Haley valusale kaotusele.

Lisaks Trumpile sai ka Biden oma eelvalimistel veenva võidu: ametis oleva presidendi poolt hääletas 89,4 protsenti demokraatide eelvalimistel osalenud valijatest ehk üle 112 000 valija, samas kui Bideni lähim rivaal kirjanik Marianne Williamson sai 2,9 protsenti häältest ehk pisut rohkem kui 3 700 häält.

Williamson teatas järgmisel päeval pärast demokraatide eelvalimisi, et ta lõpetab oma presidendikampaania. Seega jääb ainsaks Bideni oponendiks Minnesota saadik esindajatekojas Dean Phillips. Viimase toetus oli 3. veebruaril peetud demokraatide eelvalimistel madalamgi kui Williamsonil.

Nevada eelvalimised kinnitasid järjekordselt, et demokraatide ja vabariiklaste seas on selged favoriidid ametliku presidendikandidaadi kohale vastavalt Joe Biden ja Donald Trump. Seni on Biden ja Trump võitnud kõik oma erakonna eelvalimised.

Järgmised USA presidendivalimiste eelvalimised toimuvad veebruari lõpus. Vabariiklaste eelvalimised Lõuna-Carolinas toimuvad 24. veebruaril ning sealgi ennustavad küsitlused Haleyle selget kaotust Trumpile.

Nii demokraadid kui vabariiklastel peavad oma eelvalimisi Kesk-Läänes asuvas Michigani osariigis 27. veebruaril. Nevada ja Michigan on mõlemad kaalukeele osariigid, mis võivad novembris toimuvatel üldvalimistel hääletada nii demokraatide kui vabariiklaste poolt.