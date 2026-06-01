WSJ: California eelvalimised valmistavad demokraatlikule parteile peavalu

California osariik saab tänavu uue kuberneri ning USA rikkaima piirkonna juhi kohale käib tihe rebimine. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et eelvalimisi on saatnud skandaalid ning demokraatidel ei ole esile kerkinud üht tugevat ja selget kandidaati.

Pikka aega oli võistlustules mitu tuntud demokraadist kandidaati. Vahepeal favoriidiks peetud Eric Swalwell langes aga konkurentsist pärast seksuaalse väärkäitumise süüdistusi välja ning endine kongressisaadik Katie Porter kaotas toetust pärast lekkinud salvestust, kus oli kuulda, kuidas ta oma nõunikku sõimab.

Praeguseks on eelvalimisvõitlus koondunud kolme peamise kandidaadi ümber. Need on Xavier Becerra (demokraat), Tom Steyer (demokraat) ja Steve Hilton (vabariiklane). Novembris toimuvatel valimistel osalevad kaks kandidaati, kes koguvad eelvalimistel kõige rohkem hääli, vahendas The Wall Street Journal.

Viimased küsitlused näitavad, et kõige tõenäolisemalt pääsevad novembri lõppvooru Becerra ja Hilton.

Kuna demokraatidel ei kujunenud välja ühtset kandidaati, kardeti mõnda aega, et nad võivad novembris toimuvast lõppvoorust välja jääda ning edasi pääseksid kaks vabariiklast. Donald Trump asus aga endise Fox Newsi saatejuhi Steve Hiltoni selja taha ning tema peamine vabariiklasest rivaal kaotas seejärel märkimisväärselt toetust.

"Igaüks, kes on seda võistlust jälginud, teab, et see on olnud pikk ja täis tõuse ja mõõnasid ning keerdkäike," ütles California demokraatide liider Rusty Hicks.

California demokraadist kuberner Gavin Newsom, San Franciscost pärit endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja Kamala Harris pole veel oma seisukohta avaldanud.

Samal ajal toimuvad ka Los Angelese linnapea eelvalimised, kus käib samuti tihe rebimine. Ametisolev linnapea Karen Bass (demokraat) edestab napilt endist tõsielusaate staari Spencer Pratti (vabariiklane) ning linnavolikogu liiget Nithya Ramanit (demokraat).