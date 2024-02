Eestisse jõudis laevatõrje kaugmaaraketisüsteem

Mobiilne laevatõrje raketisüsteem Blue Spear jõudis Eestisse. Iisraeli ja Singapuri ühisettevõttes valmistatud rakettide ostmise otsustas valitsus 2020. aastal. Koos taristuinvesteeringute ja edaspidiste kuludega on projekti maksumus 100 miljonit eurot. Raketid tabavad mere- ja maasihtmärke 290 kilomeetri kauguselt.

Eesti hangitud Blue Spear on Iisraeli-Singapuri ühisettevõtte viienda põlvkonna rakett. See jõudis avalikkuse ette 2022. aastal ja Eesti on esimene riik, mis sellega relvastatud süsteemi ostis.

Rakette võib tulistada võib nii maalt kui ka laevalt ja iga ilmaga. Tegu on kaugmaaraketiga, mis suurendab Eesti võimekust vaenlase tegevuse takistamisel Läänemerel.

"Eelkõige Balti mere laevastiku tegevust ühenduste takistamisel. Et me saaksime seda ära hoida. (Vastane) ei saa oma õhutõrjet agressiooni korral viia merele ja seeläbi toetada oma õhutegevust meie õhuruumis. Ja kolmandaks me saame küsimuse alla seada Kaliningradi oblasti eelkõige sõjalise varustamise," lausus kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

Raketisüsteemi jaoks on loomisel rannikukaitse divisjon, kuhu kuulub üle saja tegevväelase ning ajateenija. Osa koosseisust on juba välja õpetatud.

Raketid hakkavad paiknema autodel. Tulevikus on plaanis tekitada ka merelt laskmise võimekus.

"Kahtlemata on meil väga vaja elektroonikat tundvaid inimesi – mehhatroonikuid, kes süsteemide hoolduse ja arendamisega tegutseda saavad," ütles mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa.

Samasugused raketisüsteemid ostavad lätlased, soomlased juba kasutavad neid.