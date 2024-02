Õppusel Talvelaager osales üle 1000 sõduri

Kaitseväe keskpolügoonil võttis õppusest osa umbes 1100 Eesti, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide liitlassõdurit.

Tänavuse harjutusega jõuti väljaõppes uuele tasemele, sest lahingtegevuses kasutati brittide simulatsioonisüsteeme, mis aitasid harjutused võimalikult realistlikuks muuta.

Ühtlasi harjutati sõjaaja tingimustega seotud ülesandeid äärmuslikes talvistes oludes, mis muidu pehmemas kliimas harjunud liitlased proovile pani.

Liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant James Fern ütles, et Talvelaager on koht, kus tervikpilt tuleb kokku.

"Me oleme õppinud sellises ilmastikus ellu jääma ja tegutsema, nüüd me õpime, kuidas võidelda. Talv on tõeline väljakutse, eriti selline külm. Peame õppima, kuidas võidelda külmaga, enne kui suudame isegi mõelda vaenlase vastu võitlemisest. Seega võimalus tulla välja ja treenida sellistel päevadel, kus temperatuur on väga külm, on ääretult oluline," lausus Fern.