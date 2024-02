Soome presidendivalimised võitis Alexander Stubb

"See on minu elu suurim au. Vabariigi presidendi ülesanne on inimesest suurem ülesanne," ütles Stubb.

Stubb ütles, et välis- ja julgeolekupoliitikat tehakse koos ning et on alanud uus ajastu.

"Soome seisab silmitsi millegi uuega, kui rahvusvahelistele reeglitele esitatakse väljakutseid mitmelt poolt. See-eest on Soome värske NATO liige. Usun kindlalt, et Soome on lähiaastatel jätkuvalt maailma parim riik," ütles Stubb.

Helsingis viibiva ERR-i reporteri Arni Alandi sõnul lubas Stubb jätkata välispoliitikas sama joont nagu tema eelkäia Sauli Niinistö.

Alandi ütles, et kuni lõpuni välja olid Haavisto ja Stubbi positsioonid üsna sarnased ja seetõttu on ka raske öelda, miks just Stubb osutus valimiste võitjaks.

"Ilmselt said määravaks teatud pisiasjad, näiteks see, et Alexander Stubb lubaks Soome pinnale ka tuumarelva, mida Haavisto ei lubaks," sõnas Alandi.

Pekka Haavisto õnnitles Stubbi kohe peale seda, kui kuulis Yle ennustust, et võitja on Stubb. Yle prognoosi järgi kogus Stubb 51,4 protsenti häältest, Haavisto 48,6.

Soomes oli pühapäeval presidendivalimiste teine voor, kus olid vastamisi peaministripartei Kokoomuse kandidaat Alexander Stubb ning valimisühenduse esitatud Roheliste liige Pekka Haavisto.

Presidendivalimiste eelhäälte lugemine. Autor/allikas: SCANPIX/SIPA

Eelhääletuse tulemuste järgi juhtis Alexander Stubb 52,7 protsendiga, Haavisto 47,3 vastu. Stubb juhtis kella 20 seisuga Haavisto ees 111 000 häälega.

Haavisto kommenteeris esialgseid tulemusi, et valimised ei ole veel kaotatud. "Alustame natuke kaugemalt, aga valimispäeval on võimalik häältele järele jõuda," ütles Haavisto, vahendas Yle.

Stubbi sõnul andsid esialgsed tulemused õhtule tõeliselt hea stardi. "See on hea tunne, kuid hääli on veel palju lugeda," ütles Stubb.

Eelhääletustel oli Haavisto Stubbist populaarsem Helsingis, Tamperes, Oulus ja Ahvenamaal, Stubb Espoos, Vantaas, Lahtis ja Poris.

Haavisto kampaaniajuht Ville Hulkkonen ütles Yle vahendusel on eelhääletuse tulemusest põnevil ja usub Haavisto võitu.

Ka Alexander Stubb ütles, et kõik on tulemusi oodates väga põnevil.

Seekordsete presidendivalimiste vastu oli väga suur huvi, kuna praegune president Sauli Niinistö on erakordselt populaarne.

Eelhääletusel on üle 46 protsendi valijatest ehk üle kahe miljoni inimese juba oma otsuse teinud.