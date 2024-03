Stubb tuleb mai lõpus Eestisse riigivisiidile

Presidendi kantselei teatel pidas president Alar Karis teisipäeval telefonivestluse Soome presidendi Alexander Stubbiga, õnnitles teda ametisse nimetamise puhul ja kutsus mais Eestisse riigivisiidile

"Olete alati oodatud Eestisse," vahendas kantselei pressiteenistus Karise sõnu Soome kolleegile ja lisas, et kõrgetasemeline visiit on kavandatud 27. – 29. maile, millest ühel päeval on plaanis külastada Tartut.

"Meie regiooni julgeolek on saanud tugevamaks kui iial varem, oleme lõpuks kõik samas, maailma tugevaimas julgeolekuliidus NATO-s ja rõõmustasime koos, et ka Rootsi lipp lehvib nüüd NATO peakorteri ees," ütles Eesti riigipea.

Eesti ja Soome president arutasid veel kahepoolse koostöö tihendamist ja Ukraina jätkuva toetamise võimalusi. "Pakume jätkuvalt maksimaalset abi, peame kinni lubadusest anda 0,25 protsenti oma SKT-st Ukraina toetuseks ja teeme kõik endast oleneva, et Ukraina võidaks selle sõja," ütles president Karis.

Riigivisiit on kõige kõrgetasemelisem visiit kahe riigi vaheliste heade suhete väljendamiseks ja hoidmiseks. Visiit toimub vastuvõtva riigi kutsel ning riigivisiidi delegatsiooni juhib president, selles osaleb ka välisminister ning sageli osaleb selles ka äridelegatsioon.

Soome Rahvusliku Koonderakonna (Kokoomus) poliitik, endine pea-, välis- ja rahandusminister Cai-Göran Alexander Stubb on Soome president alates 1. märtsist 2024.