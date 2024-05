Karis ja Stubb: oleme Vene hübriidrünnakuteks valmis

President Alar Karis ja Eestis riigivisiiti alustanud Soome president Alexander Stubb kinnitasid, et mõlemad riigid on Venemaa võimalikeks hübriidrünnakuteks valmis ning vajadusel võiva küsida tuge ka Euroopa Liidult ja NATO-lt.

Karis rääkis pärast kohtumist pressikonverentsil, et Eesti ja Soome teevad kõik selleks, et meie regioonis püsiks rahu.

Viidates Venemaa korraldatud ränderünnakutele piiril Soomega ning Vene piirivalve hiljutisele aktsioonile, millega korjati Narva jõelt kümmekond piiripoid, märkis Karis, et ilmselt sellised Vene hübriidrünnakud jätkuvad.

"Aga tõdesime mõlemad, et oleme selliseks arenguks valmis," kinnitas Eesti president.

Karis lisas, et poide ärakorjamise plaan oli ette aimatav. Tema kinnitusel on ta käinud korduvalt Eesti piiril ning veendunud, et Eesti piirivalve on selliste provokatsioonide tõrjumiseks hästi valmis.

"Aga see ei tähenda, et vaatame kõike pealt ja laseme kõike seda teha. Meenutan, et Eesti ja Soome piir Venemaaga on ka Euroopa Liidu välispiir ja saame seda rõhutada ka siis, kui on vaja piiri tugevdamiseks EL-ilt abi küsida," rääkis ta.

Stubb ütles oma sõnavõtus, et eestlastega rääkides on kolm põhiteemat ja "nendeks on julgeolek, julgeolek, julgeolek." "Venemaa naabrina on see meile eksistentsiaalne küsimus," märkis Soome president.

Stubb nimetas seda, kuidas Venemaa saadab kolmandatest riikidest pärit migrante piirile Soomega rände instrumentaliseerimiseks ja rõhutas, et Soome ei allu provokatsioonidele, vaid võtab vajalikud meetmed kasutusele.

Eesti ja Soome on ajalooliselt olnud väga turvalised riigid. Me oleme koos NATO riigid, meil väga hästi toimivad ühiskonnad, suure vastupanuvõimega ning meie mõlema põhisõnum on, et olukorras, kus Venemaa püüab meid häirida, hoiame pea selge, rääkis Stubb.

Nii Karis kui Stubb rõhutasid, et Eesti ja Soome on investeerimiseks turvalised riigid ning majanduse edenemine aitab ka kaasa ühiskonna turvatunde suurendamisele.

Stubb kordas Karise mõtet, et vajadusel tuleb julgeolekuküsimustes pöörduda ka Euroopa Liidu ja NATO poole.

Küsimusele oma riigi sõjaväeüksuste saatmiseks Ukrainasse appi tõrjuma Vene agressiooni, ütles Karis, et ehkki teemast räägitakse meedias ja see vajab arutamist, ei ole Ukraina seda Eestilt küsinud ning soovib lääneriikidelt eelkõige relvastust ja laskemoona.

Stubb ütles, et ei taha Soome vägede saamist Ukrainasse, kuid rõhutas vajadust tagada lääneriikide tugev majanduslik, relva- ja laskemoona-abi Ukrainale.

"Minu arust on vägede saatmine praegu spekulatsioon, aga teeme kõik, et Ukraina võidaks selle sõja," märkis Soome president.