ERR Helsingis: Stubb lubab jätkata Niinistö kursil

Tegemist oli kõige tasavägisemate valimistega kogu Soome presidendi otsevalimiste ajaloos, Stubbi jäi valimised kaotanud Pekka Haavistost eraldama vaid alla 99 000 hääle.

Roheliste toetatava sõltumatu kandidaadi Pekka Haavisto leerist võeti kaotuseteade rahulikult vastu, hoolimata sellest, et kolmandat korda kandideerinud Haavisto on järgmisteks valimisteks juba 70 aastat vana ning tõenäoliselt enam üles ei astu.

Stubbi valimispeol aga võeti valimiste võitjat vastu rõkkavate ovatsioonidega, mida jätkus ka tema abikaasale Suzanne-Inesele ning lastele Emiliele ja Oliver Johanile.

Juba teisipäeva hommikul algab Alexander Stubbil aga tihe töö, sest tuleb kokku panna oma meeskond ja valmistuda võimu ülevõtmiseks Sauli Niinistölt.

"Ta hakkab tööd tegema, sest ta on harjunud kõvasti töötama ja seda soomlased kindlasti ka ootavad. Olukord paneb meid üsna kõvasti proovile välis- ja julgeolekupoliitikas, nii et kuna valimised on läbi, hakkab Alex tööle," rääkis Stubbi toetaja Helia Mesikka.

"Amet tuleb võtta üle vastutustundlikult ja nutikal moel," sõnas Stubbi valija Jussi Kekkonen.

"Ei ole mingit harjutamise ja tööga tutvumise aega, vaid tuleb kohe olla valmis tööks ja tegevuseks, sest maailma olukord on nagu on," ütles Stubbi toetaja Juha Kilström.

"Usun, et Soome jätkab sellisel stabiilsel välispoliitilisel joonel, mida siiamaanigi on Soomelt oodata," ütles Stubbi toetaja Taru Tujunen.

"Kindlasti jätkan Niinistö kursil, samas tõdedes, et algab ka uus ajastu, selleski mõttes, et oleme sõjalises liidus, oleme NATO liikmed," märkis Soome valitud president Alexander Stubb.

Eesti Rahvusringhäälingule lubas Stubb Soome ja Eesti suhteid mitte unustada ja õige pea ka Eestisse riigivisiidile saabuda.

"Ilmtingimata ja tõepoolest. Eesti on mulle alati olnud väga südamelähedane. Mul on Eestis aastate jooksul tekkinud palju sõpru. Olen väga rahul, et Soome on samas positsioonis Eestiga, Euroopa Liidu, sealhulgas euroala täisliige ja NATO täisliige," rääkis Stubb.

Oma esimese välisvisiidi teeb uus president suurima tõenäosusega siiski Rootsi.