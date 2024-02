Setomaal asutati Setomaa karskusselts

Mõlemad mehed tõdevad, et Eesti pidude- ja koosolemiskultuur on liialt alkoholikeskne ning nende soov on pakkuda alternatiivi ja mõttekaaslasi neile, kes on otsustanud, et elada saab ka ilma alkoholita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi tänane asutamiskoosolek jäi tagasihoidlikuks, on seltsil plaan hakata igakuiselt kokku käima ja sündmusi korraldama. Karskusseltsid olid Setomaal tegevad ka enne okupatsiooniaega.

"Inimene ei sünni siia maailma suure alkoholi defitsiidiga, et ta peab seda tingimata elu jooksul endale sisse kaanima. Tegelikult inimene sünnib täitsa kainena ja võib ka kainena elada. Tahaks ühendada neid inimesi, kes otsivad väljapääsu sellest olukorrast, lihtsalt koonduda ja üksteisele toeks olla. Me plaanime korra kuus siinsamas Uusvada külamajas teha sellist teeõhtut. Võtta vastu uusi liikmeid, loodetavasti neid ikkagi tuleb. Ja kutsuda siis esinejaid, kes räägiksid igasugustel huvitavatel teemadel," rääkis Setomaa karskusseltsi eestvedaja Arved Breidaks.

"Miks peab olema nii, et kui mõeldakse Setomaa peale või kui turist tuleb, siis asi number on üks on handsa? Ometi on setodel olemas häräpiim, taar, taarikapsta, miks neid keegi ei tea? Meie näitame, et midagi muud on ka veel," Setomaa karskusseltsi asutajaliige Rein Järvelill.