Metsola kutsus eestlasi osalema Euroopa Parlamendi valimistel

Metsola kohtus esmaspäeval peaminister Kaja Kallasega ja pidas kõne riigikogus.

Kohtumisel Kallasega rõhutati, kui oluline on Euroopa Liidu kodanike aktiivne ja teadlik osalus Euroopa Parlamendi valimistel. "Vaprad ukrainlased tõestavad meile iga päev, et vabadus valida oma tulevik on võitlust väärt. ELi kodanikest üle poole on huvitatud Euroopa Parlamendi valimistest. Peame jätkuvalt näitama inimestele, et nende mured on ka EL-i mured," vahendas valitsuse pressiteenistus Kallas sõnu kohtumisele järgnenud pressikonverentsil.

Metsola ja Kallas arutasid Euroopa Liidu eesmärke järgmisel viiel aastal, Ukraina toetamist ja Euroopa julgeolekut, vajadust investeerida kaitsetööstusesse ja võtta Ukraina toetuseks kasutusele Venemaa külmutatud vara.

Kallase sõnul peab järgmiseks viieks aastaks Euroopa Liidu fookus olema Euroopa kaitsevalmiduse ja kriisikindluse tugevdamisel. "Parim viis meie ühise tuleviku kindlustamiseks on aidata Ukrainal sõda võita. Ja me kõik peame tegema rohkem, et tugevdada oma kaitsevalmidust, suunates enam vahendeid kaitsesektorisse, suurendades tootmist ja lihtsustades sektorile kehtestatud reegleid," toonitas Kallas.

Mõlemad rõhutasid võitlust desinformatsiooniga, sealhulgas selle levitamisega suurtel sotsiaalmeedia platvormidel.

"Venemaa peab demokraatlikke ühiskondade vastu varjusõda – selle eesmärk on tekitada umbusaldust, heidutada meid Ukrainat toetamast ja mõjutada demokraatlikke otsustusprotsesse. Sel aastal, mil toimuvad olulised valimised nii Euroopas kui ka Ameerikas, peame olema eriti valvsad," sõnas Kallas.

Eesti peaminister ja Euroopa Parlamendi president käsitlesid samuti Euroopa Liidu konkurentsivõime tugevdamist digi- ja rohepöörde toel. Kallas rõhutas vajadust loobuda hetkel kehtivatest riigiabi eranditest ja vähendada halduskoormust EL-i siseturul tegutsevatele ettevõtetele.

Kommenteerides USA presidendikandidaadi Donald Trumpi laupäeval öeldud sõnu, et ta julgustaks Venemaad ründama neid NATO-liitlasi, kes riigikaitsesse piisavalt raha ei pane, ütles Metsola, et Euroopa riigid peavad suurendama kaitsekulusid ja saatma selge sõnumi.

"Iga sellise ütluse puhul tuleb tunnistada ohte, mida see kaasa toob, aga ka vankumatusega meie poolt teha rohkem juhuks, kui me peame olema üksi," ütles Metsola.

"Ma arvan, et see, mida USA presidendikandidaat ütleb, on võib-olla äratuskellaks mõnedele liitlastele, kes ei ole teinud nii palju. Loodetavasti me kõik teeme rohkem ja saame koos tugevamaks," lisas Kallas.