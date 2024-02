Metsola tahab Euroopa Liitu inimestele lähemale tuua

Esmaspäeval Tallinna külastanud Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola rääkis "Välisilmale" antud usutluses europarlamendi liikmeid tabanud korruptsioonisüüdistustest, rohepöördest ja Vene agentidest. Ta lubas tegutseda selle nimel, et tuua Euroopa Liit inimestele lähemale ja muuta see tavakodanikega rohkem arvestavamaks.

Kuidas on Euroopa Parlament suutnud maha pesta korruptsioonisüüdistused?

Pärast aastakümneid tegevusetust Euroopa Parlamendis, mis puudutab sarnaseid süüdistusi, oleme paika pannud tulemüürid, häirekellad, karmistanud reegleid.

Mis puudutab Läti eurosaadiku kohta kõlanud süüdistusi, võtsin koheselt ühendust Läti peaministriga, et selgitada, milline uurimine toimub Lätis, sest me toetume uurimisele liikmesriigis.

Ja kuna meil on karmistatud reeglid, andsime selle arutada meie eetikakomiteele, sest me pingutame, et neile kahetsusväärsetele süüdistustele paremini reageerida.

Ometi on Tatjana Ždanoka jätkuvalt Euroopa Parlamendi liige ja parlament ei saa suurt midagi teha, et ta välja visata?

Kui rahvas, antud juhul Läti rahvas, on ta valinud, jätkab ta oma kohal kuni valimisteni, mis toimuvad vähem kui nelja kuu pärast. See on demokraatia.

Aga valijad, kes täna vaatavad[, keda valida], võivad mõelda, et nad hääletaks konstruktiivsete, euroopameelsete poliitikute poolt, kelle üle nende riik saab olla uhke.

Mida te arvate populistide kasvavast populaarsusest arvamusküsitlustes? Kuivõrd olete mures, et järgmine Euroopa Parlamendi koosseis on väga paremale kaldu?

Põhjus, miks ma olen Tallinnas ja sõidan mööda liikmesriike, on just see, et võidelda arusaama vastu nagu Brüssel oleks liiga kaugel. Et Euroopa Liidu seaduste üle ei arutata piisavalt.

On muresid, millega peame arvestama. Nägime põllumeeste meeleavaldusi 15-16 liikmesriigis. Need on päris mured, mida peame kuulama ja arvestama. Liiga kaua ei kuulanud, peame seda ausalt tunnistama.

Saame ka oma seadusandlust parandada. Ja hinnata, kas me pehmendame majanduslikku mõju üksikisikutele, perekondadele ja väikestele ettevõtetele, kes ütlevad, et me oleme juba pidanud silmitsi seisma inflatsiooni, sõja ja kasvavate hindadega. Nüüd peame veel tegema nii palju, et näiteks see maja, milles ma elan, vastaks keskkonnanõuetele. Selle asemel, et seda probleemi ignoreerida, haaran ma härjal sarvist.

Kas te arvate, et Euroopa roheleppe ambitsioonikaid eesmärke on jätkuvalt võimalik saavutada?

Eks näis, kui seadused hakkavad jõustuma. Mõned riigid soovivad seaduste rakendamises pausi, teised ütlevad, et vajame tähtaegade pikendamist. See on reaalsus, mida me ei tohiks ignoreerida. Samas ei tohi ka unustada, et kliimakriis tiksub edasi.

Kas Euroopa on valmis võtma suurema rolli Ukraina toetamisel?

Meil ei ole teist valikut, sest Ukraina julgeolek on Euroopa julgeolek.

Venemaa tootis rohkem laskemoona kui EL ja USA kokku, üle 3-4 miljoni ühiku. Samas kui EL ei ole suutnud anda Ukrainale poolt miljonit mürsku. Mida see meie kohta ütleb? Kas meid saab tõsiselt võtta?

Et me peame tegema palju rohkem! See näitab, et kui Eesti peaminister ütleb, et NATO liitlased peavad kaitsekulutused viima reeglitega vastavusse, siis on see tõsine olukord. Kui me näeme, et meie laskemoona tootmine koos laoseisuga on tunduvalt alla eesmärgi, siis tahe on küll olemas, aga nüüd on aeg tegutsemiseks, sest paari kuu pärast võime olla üksi.

Olete te mures Trumpi pärast?

Muidugi ma olen mures, aga oleme töötanud iga USA administratsiooniga ja peame lootma, et töötame ka järgmise USA administratsiooniga.