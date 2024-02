Aina rohkem hiinlasi põgeneb USA-sse Hiina kehva majanduse tõttu

USA võimud vahistasid eelmisel aastal USA-Mehhiko piiril 37 000 hiinlast, mis moodustas ainult 1,5 protsenti riiki sisenemisel tabatud 2,5 miljonist ebaseaduslikust sisserändajast.

Ometi kasvas sellisel viisil USA-sse jõudnud hiinlaste arv lausa 10 korda võrreldes 2022. aastaga. Statistika järgi ületab 99 protsenti Hiina ebaseaduslikest sisserändajatest USA-Mehhiko piiri California osariigis.

USA-sse jõudnud ja põgenike avaõhulaagrisse toodud hiinlastega suhelnud Nikkei Asia ajakirjaniku sõnul vajasid nad umbes 5000 dollarit USA piirini jõudmiseks. See summa hõlmab lennupileteid mõne Lõuna-Ameerika riiki, näiteks Ecuadorisse, milles on Hiina kodanikele kehtestatud viisavabarežiim. Osa kuludest läheb aga inimsmugeldajatele maksmiseks piiri ületamise nimel.

Suurtes ja mainekates Hiina ettevõtetes teenivad hiinlased aastas ainult kolm korda rohkem. Seega ei suuda vaesed hiinlased sellist retke ette võtta, samas kui jõukad inimesed otsivad võimalusi USA-sse või mõnda muusse lääneriiki seaduslikult sisserändamiseks. Seetõttu ületavad USA-Mehhiko piiri pigem oma eluga Hiinas rahulolematud keskklassi hiinlased.

Kuigi mõned ajakirjaniku kohatud inimesed viitasid Hiina autoritaarsusele või enda diskrimineerimisele usuveendumuste eest Hiina ateistliku valitsuse poolt USA-sse tuleku põhjusena, enamik USA lõunapiirile jõudnud hiinlasi nimetab oma rännaku peamiseks põhjuseks Hiina keerulist majanduslikku olukorda.

"Töötasin maaklerina," ütles üks hiinlane. Lisaks talle töötas kinnisvarasektoris veel mitu piiril tabatud sisserändajat.

"Me ei saa müüa kortereid, sest valitsus karmistas regulatsioone. Tasud vähenesid ning minu igakuine sissetulek vähenes 2000 kuni 3000 jüaanini (260 kuni 390 eurot), millest polnud võimalik elatuda," ütles teine.

Hiina kinnisvarasektorit tabas viimastel aastatel kriis, mille ilmekaks näiteks on Hiina suurimate kinnisvaraettevõtete Evegrande ja Country Garden maksejõuetus, millele järgnes Evegrande puhul ka kohtu algatatud pankrotimenetlus ja sundlikvideerimine.

"Arvan, et enamiku inimeste Hiinast lahkumise põhjused on majanduslikud. Arvan, et see jätkub tõenäoliselt mitu järgmist aastat," ütles USA mõttekoja Council on Foreign Relations esindaja Stephen A. Schwarzman.