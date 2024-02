EKRE hakkas riigikogus müraga automaksu eelnõu arutelu takistama

Automaksu eelnõu arutelu ajal hakkas riigikogu saalis kostma undavat heli, mistõttu ei saanud riigikogu saadikud esitada küsimusi puldis olnud rahandusminister Mart Võrklaevale.

EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles ERR-ile, et tegu oli kavandatud aktsiooniga ning undava heli tekitamiseks kasutati saalis kaasaskantavat kõlarit.

EKRE esimees Martin Helmel oli riigikogus ühes taskus mikrofon ja teises kõlar. "Vist viiendas klassis õpetatakse füüsikas, et kui sa paned mikrofoni kõlarile liiga lähedale, siis hakkab hirmus heli," lausus ta.

Osana protestist keeldus puldist lahkumast ka Kalle Grünthal, kes on praegu fraktsioonitu, kuid kuulus varem EKRE fraktsiooni. Grünthali tõttu ei pääsenud Võrklaev pulti.

Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi palus Martin Helmel ja hiljem Isamaa fraktsiooni esimehel Helir-Valdor Seederil Grünthalit korrale kutsuda. "Palun, Martin Helme, kutsuge Kalle Grünthal korrale, et ta ei blokeeriks pulti. Kui Kalle Grünthal ei blokeeri pulti, siis tuleb otse loomulikult rahandusminister sinna," ütles Kivimägi.

Helme sõnul ei jäänud neil protestimiseks midagi muud üle. "Me oleme jõudnud olukorda tänase riigikohtu otsuse järel, et tegelikult on Eestis opositsioonilt kõik vahendid ära võetud kuidagi siis seadusloome protsessi mõjutada või selle ümber isegi lokku lüüa. Meil ei ole enam võimalik muudatusettepanekutega protsessi mõjutada, sest riigikohus ütles, et sisuliselt koalitsioon otsustab, mis on ja mis ei ole obstruktsioon," lausus Helme.

Helme ütles, et protestiti mitme asja vastu. "Kuidas see maamaks on siia tulnud, kuidas komisjonis rikuti reegleid jälle, kuidas riigikogu juhatus rikkus reegleid. Aga jah, meil ei ole mingit mõtet lasta Mark Võrklaeval rääkida väljakannatamatult rumalat ja valelikku juttu oma ettekande ajal, aga mul ei olnud südant takistada teistel opositsioonisaadikutel küsimusi küsida," lausus ta.