Saksamaa tõusis suuruselt maailma kolmandaks majanduseks

Saksamaa majandus osutus eelmisel aastal Jaapani omast suuremaks ning tõusis kolmandale kohale maailma riikide pingereas, põhjuseks on Jaapani majandusraskused ja jeeni vahetuskursi langus dollari suhtes. Saksa majandus oli viimati suuruselt maailmas kolmas 2007. aastal.

Jaapani majandus langes neljandas kvartalis 0,4 protsenti, kuigi analüütikud ennustasid 1,1-protsendilist majanduskasvu. Lisaks sellele langes kolmandas kvartalis Jaapani majandus 3,3 protsenti. Samas 2023. aastal tervikuna kasvas Jaapani majandus 1,9 protsenti.

See-eest koges Saksamaa eelmisel aastal majanduslangust, kokku vähenes Saksamaa majandus 2023. aastal reaalhindades 0,3 protsenti. Saksamaa föderaalne statistikaamet (Destatis) tõi majanduslanguse põhjustena välja kasvanud intressimäärasid ja nõrgenenud sise- ja välisnõudlust.

Siiski osutus Saksamaa majandus eelmisel aastal dollarites väljendatuna Jaapani omast suuremaks. Saksamaa nominaalne sisemajanduse koguprodukt (SKP) võrdus eelmisel aastal 4,46 triljoni dollariga, samas kui Jaapani majanduse suuruseks oli ainult 4,21 triljonit dollarit.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ennustas juba oktoobris, et Saksamaa majandus osutub Jaapani omast 2023. aastal suuremaks, mille peamiseks põhjuseks on jeeni vahetuskursi märkimisväärne langus dollari suhtes.

Yeeni käekäiku mõjutab oluliselt Jaapani keskpanga rahapoliitika: Jaapan on ainus riik maailmas, kus on siiamaale negatiivsed baasintressimäärad. Samal ajal on USA-s föderaalreservi baasintressimääraks 5,25 kuni 5,5 protsenti. Intressimäärade erinevus mõjutab valuutakursi.

"[Jaapani keskpank] loobub tõenäoliselt negatiivsest intressimäärast aprillis," ütles Nikkei Asiale Jaapani ökonomist Yoshiki Shinke. Samas lisas ta, et Jaapani majanduse nõrkus seab küsimärgi alla edasisi intressimäärade tõuse pärast aprilli.

Pikaajaline majanduskasvu trend on Jaapanis samuti halvem kui Saksamaal, mille põhjuseks on Jaapani majanduse madalam tootlikkus. Saksamaal 2000. aastatel läbiviidud tööturureformid tõstsid tootlikkust ning parandasid ettevõtete konkurentsivõimet, kuigi viimasel ajal kahjustavad Saksamaa konkurentsivõimet tõusnud energiakandjate hinnad.

Kuigi Saksamaa on kaua olnud Euroopa suurim majandus, oli see viimati suuruselt maailmas kolmas 2007. aastal. Hiljem tuli alguses Saksamaal ja seejärel Jaapanil loovutada koha maailma majanduste pingereas Hiinale, mis on praegu suuruselt teine majandus maailmas USA järel.