Navalnõi emale öeldi, et tema poega tabas äkksurm

Vanglakoloonia ametnikud teatasid Navalnõi emale, et tema poega tabas neljapäeval äkksurm, vahendas sotsiaalmeedias Navalnõi liitlane Ivan Ždanov.

Samas on teadmata, kus asub Navalnõi surnukeha. Navalnõi esindaja Kira Jarmõš kirjutas sotsiaalmeedias, et Vene võimude sõnul ei anta surnukeha omastele välja enne, kui uurimine on lõppenud. Ametlikku surma põhjust pole seni öeldud.

Aleksei Navalnõi meeskond süüdistas laupäeval Vene võime katses varjata oma jälgi, kuna keelduvad surnukeha perele üle andmast.

"See on ilmselge, et tapjad tahavad varjata oma jälgi ja ei anna seetõttu üle Aleksei surnukeha, peites seda isegi tema ema eest," teatas meeskond Telegramis.

Venemaa vanglateenistus teatas reedel, et vangistatud opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi suri. Nende sõnul tundis Navalnõi end pärast jalutuskäiku halvasti ja kaotas teadvuse.

2023. aasta detsembris selgus, et Kreml toimetas Navalnõi Arktikas asuvasse kolooniasse. Teda hoiti Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, Harpi asula koloonias, kus ta ka suri.