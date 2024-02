Postkastides levivad imetoimega toidulisandeid reklaamivad libaajalehed

Inimeste postkastides on hakanud levima libaajalehed, mis reklaamivad toidulisandeid, väites, et need ravivad haiguseid. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA)on alustanud uurimist, et saada aru, kes on nende ebaseaduslike reklaamide taga. Arstid ja proviisorid soovitavad selliseid toidulisandeid mitte osta.

Paljud tartlased on viimasel ajal leidnud oma postkastist lehe pealkirjaga "Tervise uudised", aga sisult on tegu reklaamiga, kus lubatakse, et toidulisandeid võttes saab pimedast nägija ja terveks ravida ka teisi raskeid haiguseid.

Seda lehte ei too kirjakandja koos postiga, vaid keegi sihilikult paigutab neid inimeste postkastidesse. Lehte levitatakse üle Eesti, Tartus on sellest teada andnud näiteks mitmed annelinlased.

"Apteekrid on öelnud, et apteekidesse jõuavad inimesed, eriti eakad, kellel on väljalõige mingisugusest ajalehest või kirja pandud telefonikonsultatsioonist saadud info, et üks või teine toode parandab ära imeväel juba pikka aega tervist seganud sümptomid," rääkis Eesti proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane.

"Toidulisanditele ehk ka toidule ei tohi omistada ravivaid väiteid, seda tohib omistada ainult ravimitele. Kui vaatame toodet, tootemärgistust, siis nendel keelatud väiteid peal ei ole. Aga tegelikult ei tohi olla ka selliseid väiteid reklaamides," lausus põllumajandus- ja toiduameti kommunikatsioonijuht Hanna Turetski.

Reklaamlehes kutsutakse inimesi ka infoõhtutele erinevates Eesti linnades. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile on hiljuti samuti jõudnud teated ebaseaduslikust imetoodete reklaamist.

"Olemegi välja selgitamas, kes täpselt reklaamlehtesid levitab. Me oleme kahel üritusel ise kohal käinud. Need juhtumid, kus me kohal käisime, nendele toodetele ühtegi raviomadust ei omistatud. Tuleb arvestada, et kui TTJA käib kohapeal, siis ta tutvustab ennast. Seega oli ürituse läbiviijale teada, kes üritusel viibisid," lausus TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla.

"Me oleme kursis, et Lätis oli sarnane mure. Küll aga me ei tea seda, kas Eesti mure taga on sama isik või mitte. Kõigepealt peame välja selgitama, kes Eestis selle tegevuse eest vastutab," lisas

Toidulisandeid ei tohi reklaamida kui raviva toimega tooteid, küll aga võib ilma kliiniliste uuringuteta väita, et miski toetab või aitab tervist säilitada. Selliste väidetega müüakse erinevaid toidulisandeid ka telefoni teel ja internetis.

Kliiniline proviisor Marika Saar ütles, et inimesed usuvad toidulisandite mõjusse liigagi tihti.

"Kuigi nendel ei pruugi alati olla neid toimeid, mida neile omistatakse või reklaamitakse, siis me ei saa öelda, et need on täiesti ohutud. Ka neil võivad olla kõrvaltoimed, ka need ei pruugi mõne teie ravimiga kokku sobida. Seetõttu võib-olla jääb ekslik mulje inimestele, et need on täiesti ohutud ja teinekord teevad ka imesid," lausus Saar.

Enne mõne toidulisandi soetamist tasub nõu küsida arstilt või apteekrilt.

"Apteegis on ikkagi loodustooted ja toidulisandid, mida me teame ja tunneme ja millel, isegi kui ei ole kliinilisi uuringuid, on vähemalt traditsioonilised ja pikemaajalised tarbimiskogemused. Selliseid tooteid, mis kindlasti imeväel teevad kurdist kuuljad, selliseid meil apteegis ei ole ja selliseid me kindlasti ei soovita," lausus Rootslane.