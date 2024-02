Scholz takistas väidetavalt von der Leyeni NATO peasekretäriks saamist

Saksamaa kantsler oli väidetavalt vastu ettepanekule, et Euroopa Komisjoni ametis olev juht Ursula von der Leyen tõuseks NATO peasekretäriks, kirjutab Saksamaa meedia.

"Scholz oli kategooriliselt vastu, et von der Leyen saaks NATO juhiks," ütles Saksa väljaanne Welt am Sonntag, viidates asjaga kursis olevatele allikatele.

Scholz reageeris väidetavalt USA välisministri Anthony Blinkeni ettepanekule valida järgmiseks peasekretäriks just von der Leyen. Väljaande sõnul palus USA president Joe Biden Scholzil ideed kommenteerida.

Allikate sõnul arvab Scholz, et NATO peasekretäri koht oleks liiga mõjukas Saksamaa suurima opositsioonipartei, Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liikme jaoks.

Lisaks kartis Scholz väidetavalt, et von der Leyeni tugev vastuseis Venemaale võib tema arvates olla NATO-le kahjulik pärast Venemaa sõda lõppu Ukrainas, kirjutatakse artiklis.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg peaks lahkuma ametist eeldatavalt sügiseks, kui lõpeb tema praegune ametiaeg. Arutelud järgmise peasekretäri isiku üle toimuvad juulis aset leidval kaitsealliansi tippkohtumisel. Hetkel peetakse favoriidiks peasekretäri kohale Hollandi peaministri kohusetäitjat Mark Ruttet, kirjutab Euractiv.

Von der Leyeniga lähedased inimesed ütlevad, et tema ei kavatsegi kandideerida NATO peasekretäriks. Eeldatakse, et esmaspäeval teatab von der Leyen ametlikult oma kandidatuurist Euroopa Parlamendi suurima jõu Euroopa Rahvapartei (EPP) Spitzenkandidat'i kohale, mis on esimene samm Euroopa Komisjoni presidendiks tagasivalimiseks.

Laupäeval teatas Müncheni julgeolekukonverentsil von der Leyen, et oma tagasivalimise korral kavatseb ta luua Euroopa Komisjonis eraldi kaitsevoliniku ametikoha.

"Kui minust saaks järgmise Euroopa Komisjoni president, mul oleks kaitsevolinik," ütles ta lavalt Münchenis.