Euroopa Komisjon algatas Tiktoki suhtes menetluse

Komisjon uurib, kas Tiktok on täitnud EL-i digiteenuste määrusest tulenevat kohustust hinnata ja maandada süsteemseid riske, võttes arvesse tegelikku või prognoositavat negatiivset mõju, mis võib tuleneda Tiktoki algoritmidest ning stimuleerida käitumuslikku sõltuvust ja netilehitsemist.

Selline hindamine on vajalik, et vältida võimalikke riske, mis võivad ohustada isiku õigust füüsilisele ja vaimsele heaolule ning laste õigusi, samuti sellega seotud mõju radikaliseerumisprotsessidele. Lisaks on kahtlus, et vanuse kontrollimise vahendid, mida Tiktok kasutab, ei ole piisavalt tõhusad.

Samuti soovib komisjon välja selgitada, kas Tiktok on kehtestanud piisavad meetmed, et tagada alaealistele eraelu puutumatus.

"Alaealiste kaitse on digiteenuste määruse üks peamisi prioriteete. Miljonite laste ja teismelisteni jõudva platvormina peab Tiktok täielikult järgima digiteenuste määrust ja täitma oma kohustusi alaealiste kaitsmisel internetis. Algatame täna ametliku rikkumismenetluse, et tagada noorte eurooplaste füüsilise ja emotsionaalse heaolu kaitse. Peame tegema kõik endast oleneva, et oma lapsi kaitsta," teatas Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton.

Uurimine puudutab ka meetmeid, mida Tiktok on võtnud oma platvormi läbipaistvuse suurendamiseks ning väidetavaid puudusi teadlastele juurdepääsu võimaldamisel Tiktoki avalikult kättesaadavatele andmetele.

Komisjon viib nüüd esmajärjekorras läbi põhjaliku uurimise. Ametliku rikkumismenetluse algatamine selle tulemust ei mõjuta. Pärast ametliku menetluse algatamist jätkab komisjon tõendite kogumist, saates näiteks lisaks teabenõudeid ning korraldades vestlusi või kontrolle.

25. aprillil 2023 nimetati Tiktok EL-i digiteenuste määruse alusel väga suureks digiplatvormiks, kuna tal on ELis 135,9 miljonit aktiivset kasutajat kuus. Sellest tulenevalt pidi Tiktok neli kuud pärast loetellu kandmist asuma täitma mitmesuguseid digiteenuste määruses sätestatud kohustusi. Digiteenuste määrust kohaldatakse kõigi EL-i veebipõhiste vahendajate suhtes alates 17. veebruarist.