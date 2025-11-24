USA nõuab EL-ilt terasetollide langetamise eest digireeglite leevendamist

Euroopa Liidu ministrid plaanisid kohtuda USA kaubandusametnikega, et nõuda juulis sõlmitud kaubanduslepingu rakendamist, mis hõlmaks USA tollitariifide kärpimist EL-i terasele ja tollide eemaldamist EL-i kaupadelt, nagu vein ja kanged alkohoolsed joogid.

Kuid USA kaubandusminister Howard Lutnick ütles oma esimesel visiidil Brüsselisse pärast ametisseastumist, et EL peab kõigepealt oma digitaalsektori reeglid ümber mõtestama, et muuta need tasakaalukamaks.

"Ja kui nad suudavad selle tasakaalustatud lähenemisviisi välja pakkuda, mida ma arvan, et nad suudavad, siis tegeleme koos nendega terase- ja alumiiniumiküsimustega," ütles Lutnick ajakirjanikele pärast tema ja USA kaubandusesindaja Jamieson Greeri 90-minutilist kohtumist EL-i ministritega Brüsselis.

Enne esmaspäevast kohtumist ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič, et ta ei oota kohtumiselt oma USA kolleegidega koheseid läbimurdeid, kuid usub, et tingimused teraseprobleemi lahenduse arutamiseks on olemas.

Juuli lõpus sõlmitud kokkuleppe kohaselt kehtestasid Ameerika Ühendriigid enamikule EL-i kaupadele 15-protsendised tollimäärad, samas kui Euroopa Liit nõustus kaotama paljud oma tollimaksud USA ekspordile.

See võib jõustuda siiski alles märtsis või aprillis, kuna nõuab Euroopa Parlamendi ja EL-i liikmesriikide valitsuste heakskiitu, mis on EL-i diplomaatide sõnul Washingtoni ärritanud.

Kuigi protsess on õigel teel, osutab EL ka kokkulepitud punktidele, mille osas soovitakse edusamme näha, eelkõige terase ja alumiiniumi osas.

Ameerika Ühendriigid on kehtestanud metalli-impordile 50-protsendised tollid ja alates augusti keskpaigast on see kohaldatud 407 "derivaattoodete", näiteks mootorrataste ja külmikute metallisisaldusele. Järgmisel kuul võidakse lisada nimistusse veel uusi selliseid tooteid. EL-i diplomaadid ütlevad, et sellised meetmed koos uute tollide kehtestamisega veoautodele, kriitilistele mineraalidele, lennukitele ja tuuleturbiinidele ähvardavad juulikuu kokkulepet õõnestada.

EL soovib ka laiemat tootevalikut, mille suhtes kohaldatakse ainult Trumpi-eelseid madalaid tollimakse. Nende soovide nimekirjas on vein ja kanged alkohoolsed joogid, oliivid, pasta, meditsiiniseadmed ja biotehnoloogia.

EL on valmis arutama ka võimaliku regulatiivse koostöö valdkondi, näiteks autotööstuses, samuti bloki energiaostusid USA-st, mis on sel aastal ulatunud 200 miljardi dollarini, ja ühiseid jõupingutusi majandusliku julgeoleku tagamiseks, eriti vastusena Hiina ekspordikontrollile.

Enne kohtumist Lutnickiga kogunesid Euroopa ministrid arutama pakilisi kaubandusküsimusi, sealhulgas Hiina haruldaste muldmetallide ja kiipide ekspordipiiranguid.