X!

USA nõuab EL-ilt terasetollide langetamise eest digireeglite leevendamist

Majandus
USA kaubandusminister Howard Lutnick Brüsselis suundumas kohtumisele EL-i ministritega.
USA kaubandusminister Howard Lutnick Brüsselis suundumas kohtumisele EL-i ministritega. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Majandus

Ameerika Ühendriigid esitasid Euroopa Liidule esmaspäeval nõudmise leevendada vastutasuks USA terase- ja alumiiniumiimpordi tollimaksude vähendamisele Euroopas tehnoloogiasektori tegevust piiravaid reegleid.

Euroopa Liidu ministrid plaanisid kohtuda USA kaubandusametnikega, et nõuda juulis sõlmitud kaubanduslepingu rakendamist, mis hõlmaks USA tollitariifide kärpimist EL-i terasele ja tollide eemaldamist EL-i kaupadelt, nagu vein ja kanged alkohoolsed joogid.

Kuid USA kaubandusminister Howard Lutnick ütles oma esimesel visiidil Brüsselisse pärast ametisseastumist, et EL peab kõigepealt oma digitaalsektori reeglid ümber mõtestama, et muuta need tasakaalukamaks.

"Ja kui nad suudavad selle tasakaalustatud lähenemisviisi välja pakkuda, mida ma arvan, et nad suudavad, siis tegeleme koos nendega terase- ja alumiiniumiküsimustega," ütles Lutnick ajakirjanikele pärast tema ja USA kaubandusesindaja Jamieson Greeri 90-minutilist kohtumist EL-i ministritega Brüsselis.

Enne esmaspäevast kohtumist ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič, et ta ei oota kohtumiselt oma USA kolleegidega koheseid läbimurdeid, kuid usub, et tingimused teraseprobleemi lahenduse arutamiseks on olemas.

Juuli lõpus sõlmitud kokkuleppe kohaselt kehtestasid Ameerika Ühendriigid enamikule EL-i kaupadele 15-protsendised tollimäärad, samas kui Euroopa Liit nõustus kaotama paljud oma tollimaksud USA ekspordile.

See võib jõustuda siiski alles märtsis või aprillis, kuna nõuab Euroopa Parlamendi ja EL-i liikmesriikide valitsuste heakskiitu, mis on EL-i diplomaatide sõnul Washingtoni ärritanud.

Kuigi protsess on õigel teel, osutab EL ka kokkulepitud punktidele, mille osas soovitakse edusamme näha, eelkõige terase ja alumiiniumi osas.

Ameerika Ühendriigid on kehtestanud metalli-impordile 50-protsendised tollid ja alates augusti keskpaigast on see kohaldatud 407 "derivaattoodete", näiteks mootorrataste ja külmikute metallisisaldusele. Järgmisel kuul võidakse lisada nimistusse veel uusi selliseid tooteid. EL-i diplomaadid ütlevad, et sellised meetmed koos uute tollide kehtestamisega veoautodele, kriitilistele mineraalidele, lennukitele ja tuuleturbiinidele ähvardavad juulikuu kokkulepet õõnestada.

EL soovib ka laiemat tootevalikut, mille suhtes kohaldatakse ainult Trumpi-eelseid madalaid tollimakse. Nende soovide nimekirjas on vein ja kanged alkohoolsed joogid, oliivid, pasta, meditsiiniseadmed ja biotehnoloogia.

EL on valmis arutama ka võimaliku regulatiivse koostöö valdkondi, näiteks autotööstuses, samuti bloki energiaostusid USA-st, mis on sel aastal ulatunud 200 miljardi dollarini, ja ühiseid jõupingutusi majandusliku julgeoleku tagamiseks, eriti vastusena Hiina ekspordikontrollile.

Enne kohtumist Lutnickiga kogunesid Euroopa ministrid arutama pakilisi kaubandusküsimusi, sealhulgas Hiina haruldaste muldmetallide ja kiipide ekspordipiiranguid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:59

Venemaal võimu-kriitiliste laulude eest karistatud noored põgenesid riigist

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

19:15

USA nõuab EL-ilt terasetollide langetamise eest digireeglite leevendamist

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:53

Venemaale ei meeldi Euroopa versioon Ukraina rahuplaanist Uuendatud

18:51

Narva linnavalitsus sulges ajutiselt ohtlikuks muutunud jalgpallihalli

18:44

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:35

Euroopa poliitikute sõnul tuleb USA koostatud rahuplaani kallal veel tööd teha

18:33

Tallinna linnaeelarve vastuvõtmine lükkub ilmselt järgmisesse aastasse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:45

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

23.11

Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

14:09

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

23.11

Raik: ei ole realistlik, et USA hülgab Ukraina ja sõda jätkub Euroopa toetusega

09:36

Eestisse jõudis kuus uut K9 liikursuurtükki

23.11

Riik kaalub hooldekodude toetussüsteemi muutmist

15:28

Galerii: Tallinnas valmis Lastekodu tänav Uuendatud

23.11

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

23.11

Mereäärsete kinnistute omanikel on üha keerulisem piirangute tõttu oma maal ehitada

06:27

Valge Maja teatas edusammudest Genfi kõnelustel

ilmateade

loe: sport

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

loe: kultuur

17:07

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

17:00

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

14:53

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

14:30

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli "Wicked: Igaveseks"

loe: eeter

15:34

Toivo Tootsen: igal põlvkonnal on oma Baskinid ja Kärna Ärnid

13:40

Ivo Felt: suurfilmide tegemine Eestis on selgelt raha tootev ettevõtmine

13:16

"Teise mätta otsast": Eesti kliimaajaloos napib tulevikuks õppetunde

12:24

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (24.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (24.11.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

09:20

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo