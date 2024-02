ÜRO merenduse juht: Punast merd vältivad laevad võivad sattuda piraatide kätte

Dominguez on juba rääkinud läbi Ida-Aafrikas asuva Somaalia ja Guinea lahe ääres asuvate Lääne-Aafrika riikidega piraatluse kontrolli all hoidmise teemal, kirjutab Financial Times.

Paljud laevandusettevõtted nagu Maersk väldivad Punasel mere ja Suessi kanali kaudu Euroopa ja Aasia vahel liikumist seoses huthi mässuliste rünnakutega kaubalaevadele. Seetõttu liiguvad nende laevad nüüd mööda Ida- ja Lääne-Aafrika rannikut, kus varem on olnud vähem liiklust.

IMO juht hoiatas ühtlasi, et ettevõtetel tasuks naasta aastakümne taguse piraadikriisi aegsete julgeolekumeetmete juurde.

"Nad peaksid olema rohkem kooskõlas sellega, kuidas tegutseti 2008. aastast kuni 2012. aastani Somaalia ranniku lähedal," ütles ta.

IMO Briti osakond hoiatas samuti jaanuaris India ookeanis tegutsevate piraatide ees. Detsembris kaaperdasid Somaalia piraadid ühe laeva ning püüdsid hõivata ka teist puistlastilaeva enne, kui kohale jõudis India merevägi. Lääne-Aafrikas võtsid piraadid pantvangi ühe laeva meeskonna Ekvatoriaal-Guinea ranniku lähedal.

"Me peame arutelusid, et tõsta teadlikkust Guinea lahe liikmesriikide seas, et nad oleksid teadlikud, et kasvanud liikumisega piirkonnas peaksime vältima uut eskalatsiooni või piraatluse kasvanud juhtumeid," ütles Dominguez.

Viimati tõusetus Somaalia piraatlus eriti suureks probleemiks 2008. aastast kuni 2012. aastani. Lääne-Aafrika ranniku puhul olid piraatide rünnakud viimati kõige sagedasemad 2018. aastal. Mõlemal puhul lahendati probleem tugevdades turvameetmeid laevadel, kaasa arvatud palkades relvastatud turvamehi. Mõned riigid on samuti hakanud rohkem panustama piraatluse vastu võitlemisse.