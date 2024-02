Vene passi vahetamine Eesti passi vastu on Venemaa tõttu järjest keerulisem

Viimastel aastatel on kasvanud mitte-eestlaste huvi vahetada oma Venemaa pass Eesti oma vastu. Venemaa aga veeretab passivahetusele ette aina uusi takistusi. Näiteks selgus hiljuti, et enam ei aktsepteerita politsei- ja piirivalveamet garantiikirja Eesti kodakondsuse taotlemise kohta.

Andrey Malashkin on püüdnud eelmise aasta algusest alates loobuda Venemaa kodakondsusest. Korra õnnestus tal pääseda Vene konsulaati vastuvõtule, kuid selleks ajaks oli üks dokument aegunud. Sügisel aga peatas Venemaa loobumistaotluste vastu võtmise hoopiski. Hiljuti kuulis mees, et Helsingis asuv konsulaat vist ikkagi võtab avaldusi vastu.

"Ma küsisin Venemaa konsulaati Soomest, et mis võimalused mul on, kas ma saan seda teha läbi nende büroo ja ma sain vastuse, et kahjuks ma pean teadma, et nad ei aktsepteeri seda tõendit, mida annab Eesti politsei- ja piirivalveamet," lausus Malashkin.

Politsei- ja piirivalveamet sai probleemist teada selle nädala alguses.

"Kui teise riigi kodanik esitab meile Eesti kodakondsuse saamise taotluse, siis meie anname garantiikirja, et kuu aja jooksul nendel andmetel, mis meil on, saab isik Eesti kodakondsuse. Nüüd nende mure seisnebki selles, et see garantiikiri ei garanteeri 100 protsenti Eesti kodakondsust," lausus Marina Kadak PPA-st.

Kadaku sõnul on probleemid ilmselt seotud mullu sügisel muudetud Venemaa kodakondsusseadusega, ja kui teised riigid üldjuhul teavitavad muudetud nõuetest, siis Venemaa seda teinud ei ole.

"Oma olemuselt on (probleemi) suhteliselt lihtne lahendada. Me peame seal mõned laused teistmoodi kirjutama, võib-olla vahetame ära selle etapi, kus tehakse ära taustakontroll, ja ma arvan, et siis see probleem nende inimeste jaoks peaks olema lahendatud," ütles siseminister Lauri Läänemets.

Kas selleks piisab politseiameti sisemise töökorra muutmisest või on vaja muuta õigusakte, siseminister veel öelda ei osanud. Venemaa kodakondsusest loobumiseks on vaja mitmeid ajapiiranguga dokumente ja kui probleemi lahendamine võtab pikalt aega, siis tuleb inimestel taas hakata uusi dokumente taotlema.

"Ma ei oska öelda, kui kiiresti, aga see ei ole kuude pikkune teema. See on ikka oluliselt lühemalt lahendatav," ütles Läänemets.

Takistustest hoolimata on viimastel aastatel kasvanud Venemaa passist loobujate arv. Kui 2021 aastal sai Eesti passi 298 endist Venemaa kodanikku, siis 2022 aastal oli neid juba 365 ja mullu 467. Lisaks Venemaa kodanikele on usinalt hakanud Eesti passi taotlema ka senised halli passi omanikud. Mullu said Eesti kodanikeks 516 inimest, kel seni kodakondsus puudus.