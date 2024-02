Anu Realo: kuigi mõtleme Ukraina sõjale, on meil täna põhjust tähistamiseks

Kuigi inimeste mõtetes on Ukrainas käiv täiemahuline sõda, on 24. veebruar siiski põhjus Eesti riigi tähistamiseks, ütles akadeemik Anu Realo vabariigi aastapäeva vastuvõtul ERR-ile antud intervjuus.

Anu Realo hinnangul on inimeste meeleolu vabariigi aastapäeva peol pigem rõõmus.

"Räägitakse ka tööasju, aga täna on päev, mil pidutseda ja tähistada. Kuigi me mõtleme loomulikult Ukraina sõja peale, siis mulle tundub, et meil on piisavalt põhjust olla õnnelik ja tänulik selle üle, et meil on Eesti riik ja Eesti vabadus ja see on kindlasti põhjus tähistamiseks," rääkis ta.

Anu Realo õde Kai Realo, kes on Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu juht, ütles, et 24. veebruar on siiski kindlast üks päev aastas, kus kõik eestlased on isamaalised.

"See on väga kihvt, et kõik ütlevad, armas Eesti ja armsa Eesti sünnipäevaks. See on minu arvates uus asi," sõnas ta.