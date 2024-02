Regionaalminister määrab Mustvee Benito Agirre tänavale uue nime

Kooskõlastusringile saadetud teksti järgi jõustub 1. aprillil Kallase määrus, millega seoses on Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Mustvee linnas asuva senise aadressikoha Benito Agirre tänav asemel uus kohanimi Silla tänav. Kuna tänava nimi vahetub ministri määrusega, võtab riik enda kanda ka kõik nimevahetusega seonduvad kulud.

Mustvee vallavanem Indrek Kullam on varem ajalehele Vooremaa öelnud, et riigipoolne kulude kandmine on vallale boonuseks. Samuti on Mustvee vallavõimud öelnud, et kohalikel nimevahetuseks huvi puudub, sest nimega on harjutud ja see on ka omamoodi turismimagnetiks. Seega otsustas vallavolikogu sügisel üksmeelselt, et nimevahetust ei tule.

Agirre tänava nimevahetusele on eelnenud pikk saaga. Varasemad soovitused tänavanime vahetuseks võttis eelmisel aastal konkreetsemalt üles riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) ja saatis nimemuutmise ettepaneku Mustvee vallale.

Solman kirjutas toona kohanimeseadusele toetudes, et Benito Agirre tänav Mustvee vallas on muutmist vajav kohanimi, sest see on seostatav Eesti vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastaste isikute, sümbolite või sündmustega ja sellist isikunime ei tohi pühendusnimeks määrata.

Ministri ettepanekuga kaasas käinud eksperdiarvamuse koostasid rahvusarhiivi peaspetsialist-teadurid Tiit Noormets ja Valdur Ohman. Ajaloolased selgitasid, et Benito Agirre (tegelik nimi Inazio Agirregoikoa või Ignacio Agirregoicoa Benito) oli baski päritolu lendur, kes osales Teises maailmasõjas Nõukogude poolel ja langes tulevahetuses Eesti pinnal. 9. märtsil 1944 oli Gdovi (Oudova) lennuväebaasist startinud Aguirre sunnitud Saksa õhutõrjekahurite tule tabamuse tõttu vigastatud lennukiga maanduma Mustvee lähedal Peipsi järvel. Pärast maandumist tekkis tal tulevahetus Omakaitse liikmetega ja et vältida vangisattumist, lasi Aguirre end maha.

Minister rõhutas oma kirjas Mustvee vallale ka ajaloolaste seisukohta, et 1940. aastal Punaarmee okupeeris ja NSV Liit annekteeris Eesti. Vastavalt sellele, ja nagu järgnevalt teadaolev ajalookäik näitas, et 1944. aastal sõjategevuses NSV Liidu ja Saksamaa vahel ei toimunud Eesti vabastamine, vaid Eesti vabariigi territooriumi (taas)vallutamine ja okupeerimine Nõukogude Liidu poolt. Kirjas tõi minister välja ka Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo väljaöeldud mõtte, et välisriigi territooriumi puhastamisel teisest okupandist oleks Punaarmeel tulnud ise lahkuda pärast teise okupandi üle saavutatud sõjalist võitu.

Kohanimenõukogu arutas sobimatute kohanimedega seonduvaid küsimusi 28. veebruaril 2023 toimunud koosolekul ning leidis, et nende eelistus on asendada Benito Agirre nimeline tänav Jõesilla tänavaga, kuid alternatiivina võiks ka kaaluda Kalevipoja või Mustjõe tänavanimesid.

Kuna vallavõimud määratud tähtajaks Benito Agirre tänavat välja ei vahetanud, tegi vastava käigu regionaalminister.

Tänavanimede vahetusega on kohaliku omavalitsuse vastuseisu tõttu probleeme olnud ka mujal Eestis ja tänavanimed on seal vahetatud regionaalministri määrusega. Näiteks on Madis Kallase määrusega viiel Narva tänaval alates 2023. aasta 1. septembrist uus nimi, mis ei ole vastuolus Eesti ajaloo ja kultuurilooga. 2023. aasta augustis hääletas Narva volikogu punaarmeelaste tänavanimede muutmise vastu, kuid sellele vaatamata alustas linnavalitsus siltide vahetust.