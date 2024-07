Riina Solman: Moskva puiestee ümbernimetamine on lasnamäelaste endi huvides

Lasnamäelaste endi mõttemaailma muutmise huvides on äärmiselt vajalik anda Tallinna Moskva puiesteele just nüüd Kiievi nimi, kirjutab Riina Solman.

Keskerakondlasest Tallinna linnavolikogu liige Kairet Remmak-Grassmann valetas ERR-i portaalis avaldatud kommentaaris rahvale avalikult otse näkku, et Moskva puiestee oleks Tallinnas juba ümber nimetatud, kui praegune koalitsioon seda ei oleks pidurdanud. Reaalsus olevat Remmak-Grassmanni sõnul see, et põhjaliku eeltöö Moskva puiestee ümbernimetamiseks on Keskerakond juba ammu põhjalikult ära teinud. Oleks mõistlik Moskva puiestee ja teiste sobimatute tänavanime ümbernimetamise ajalugu endale kõigepealt selgeks teha.

Reaalsus on tegelikult see, et Keskerakond oli Tallinnas järjepanu üle 20 aasta võimul, aga ei teinud kogu selle aja jooksul vähimatki katset okupantide poolt juba 1981. aastal Lasnamäele rajatud Moskva puiestee ümbernimetamiseks. Risti vastupidi: 2011. aastal otsustas tol ajal Keskerakonda ja Tallinna linna juhtinud Edgar Savisaar rajada Tallinnasse ka Moskva pargi. See park pidi tulema samuti Lasnamäele Moskva puiestee juurde, kuid õnneks kõrvaldati Savisaar enne võimult, kui ta oma idee jõudis ellu viia.

Pärast Savisaart on Moskva nime Lasnamäel kaitsnud kõige innukamalt Tallinna linnapeana praegune Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Kui Vene agressorid tungisid Ukrainale kallale, tegid eestimeelsed jõud 2022. aasta märtsis Tallinna volikogule ettepaneku nimetada Moskva puiestee ümber Kiievi puiesteeks. Kuid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart viskus siis isiklikult Moskva nime kaitsele, teatades ERR-i venekeelses uudisteportaalis külma rahuga, et Tallinna linnavalitsus ei hakka Moskva puiesteed ümber nimetama.

Kõlvarti põhjendus, miks ta okupantide poolt Lasnamäe tänavale pandud agressorriigi pealinna nime ära muuta ei taha, oli väga lakooniline: "Meil on traditsioon nimetada linna objekte nende linnade auks, kes on ühel või teisel moel Tallinnaga seotud. Need on Tallinna sõsarlinnad või partnerid. Kuid meil ei ole traditsiooni juba olemasolevaid nimesid ümber nimetada."

Ma ei hakka siin eraldi lahkama Kõlvarti valesid, mida isegi selles kõigest kahelauselises mõtteavalduses on mitu. Nimetada kuu aega pärast Venemaa kallaletungi algust Ukrainale Moskvat Tallinna sõsarlinnaks või partneriks on omamoodi küünilisuse tipp, aga palju väiksem vale pole ka väide, et Tallinnas "ei ole traditsiooni juba olemasolevaid nimesid ümber nimetada".

Ainuüksi viimaste aastakümnete jooksul on Tallinnas ümber nimetatud sadu tänavaid. Pärast iseseisvuse taastamist kadusid Tallinnast näiteks nii Lomonossovi, Fedjuninski ja teisedki meie kultuurilooga mitte kokku kõlavad ja sobimatud tänavanimed.

Reaalsus on niisiis see, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart on ka pärast Venemaa agressiooni algust keeldunud Moskva puiesteed ümber nimetamast ja sellest isiklikult ka oma venekeelsetele valijatele meedia vahendusel teada andnud.

Ühest küljest teenib Kõlvarti püüd säilitada Moskva tänavanime Vene imperialismi huve, kuid teisalt on see ka küüniliselt päevapoliitiline. Keskerakonna valimisedu taga on tuhandete Tallinnas elavate ja siin valimisõiguse saanud Venemaa kodanike hääled. Asjaolu, kuidas paljud neist suhtuvad praegu Ukraina rahva hävitamisse, kinnitab fakti, et Tallinnas elab küllaga Vene imperialismi pooldajaid, kellele Keskerakond üritab meele järele olla.

Eesti põliselanike enamusele sai Moskva nimi kurjuse ja vägivalla sünonüümiks juba 1940. aastal. Just Moskvast tulid kuritegelikud juhtnöörid eesti rahva hävitamiseks, sealt anti tapmis- ja küüditamiskäsud. Nüüd on Moskvast taas saanud kurjuse impeeriumi julm süda. Moskva puiestee nimi on okupatsioonipärand ja selle püsimine, veelgi enam soov seda nime põlistada, peegeldab mitte ainult Kõlvarti, vaid kogu Keskerakonna meelsust.

Lasnamäelaste endi mõttemaailma muutmise huvides on äärmiselt vajalik anda Moskva puiesteele just nüüd Kiievi nimi. Et neil seisaks iga päev meeles, et maailm ei andesta kunagi inimsusevastaseid kuritegusid. Ka neid, mida Vene okupandid on toime pannud Eestis.