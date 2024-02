EISA plaanib e-residentsuse programmi kahe miljoni euro eest turundada

E-residentsuse kaudu saavad teiste riikide kodanikud Eesti avalikke ja erasektori teenuseid kasutada ning selleks, et seda võimalust maailmas tutvustada, on EISA-l e-residentsuse programm.

Eelmise nädala lõpus algatatud riigihankega otsib EISA e-residentsuse turundajat, kes esimese ülesandena seda programmi Hispaania kodanikele tutvustaks.

2022. aasta kevadel kinnitas valitsus e-residentsuse programmi kasvustrateegia ja veel sama aasta alguses oli üks kolmest peamisest e-residentsuse sihtriigist Ukraina. Pärast sõja algust on kolmeks peamiseks sihtriigiks Suurbritannia, Hispaania, mis seni on näidanud suurimat kasvutrendi, ning Saksamaa, kus e-residente on aastate jooksul stabiilselt liitunud.

Hankedokumentides on välja toodud, et kaks aastat tagasi hispaanlaste seas korraldatud uuringu kohaselt ei ole Hispaanias maksud ettevõtjasõbralikud ja ehkki inimestele meeldib seal elada, on seal äri teha kulukas ja keeruline. Seetõttu pakub e-residentsus hispaanlastele laialdaselt kasu, näiteks saavad nad väljuda sealsest maksusüsteemist, kiirelt ja odavalt ettevõtte luua ning seda on Hispaaniaga võrreldes lihtne ja odav juhtida.

Hispaaniakeelne koduleht loodi e-residentsusele eelmisel suvel ning alates sama aasta sügisest korraldati seda tutvustav kampaania.

Nüüd algatatud hanke maht on ilma käibemaksuta maksimaalselt kaks miljonit eurot ja lepinguperioodiks on kaks aastat ehk 2024-2026.

Hanke võitjal tuleb esimese ülesandena välja töötada ja ellu viia hispaanlasi kõnetav kolmekuuline digiturunduskampaania, mis tõstab Hispaania kodanike teadlikkust e-residentsusest, kasvatab positiivse või üllatava kogemuse kaudu usaldust koostööks Eesti ettevõtetega ja tõstab nende teadlikkust võimalusest sõltumata asukohast oma ettevõte luua ja seda täiesti digitaalselt juhtida. Kampaania peaks algama septembris.

Müügikontseptsiooni aluseks on see, et Eestis on vähene bürokraatia, lihtne maksusüsteem, digiühiskond ja tark tööjõud. Luua tuleb disaini- ja kujundustööd, allhanked veebilehtede, fotode, videote, tõlgete ja muu sellise jaoks ning osta reklaamipinnad ja hankida autoriõigused.

Hange näeb ette ka kohustuslikud sõnumid: nimelt peavad need olema positiivsed, õhutama koostööd ja tekitama sihtgrupis huvi Eesti ja e-residentsuse vastu. Samas tuleb sõnumites arvestada ka sihtturu kultuuriruumi.

Hindamisel on suurim kaal esimeselt tööl, mis puudutab e-residentsust Hispaania kodanikele, ülejäänud kriteeriumid moodustuvad erinevate töötajate tunnihindadest.

Kampaania tulemusel peaks Hispaania kodakondsusega e-residentide arv kasvama umbes viiendiku võrra. Eelmisel aastal oli taotluste arv ühes kuus 130.

Eelmise aasta 1. detsembri seisuga on maailmas veidi üle 108 000 e-residendi, kes on loonud ligi 28 500 ettevõtet.