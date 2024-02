Põllumehed protestisid Brüsselis EL-i põllumajandusministrite kohtumise ajal

Tegemist on juba teise suure põllumeeste meeleavaldusega Brüsselis viimastel nädalatel. Praegune protest leidis aset samal päeval, kui linnas kohtusid EL-i põllumajandusministrid. Osad protestijad ründasid politsei poolt paigaldatud piirdeid ja püüdsid tungida EL-i institutsioonide büroohoonete kaitstud alale, kirjutab Bloomberg.

Põllumeeste peamised nõuded on seotud bürokraatia vähendamise ja põllumajandustoetuste suurendamisega. Samuti nõudsid nad Ukraina teravilja ligipääsu piiramist ühisturule, uute vabakaubanduslepingute sõlmimise kavatsustest loobumist ning rohepöördega seotud nõuete kaotamist.

"On selge probleem Ukraina suhtes kehtivate importtollide vähendamise ning massiivse teravilja ja linnuliha impordiga. [Euroopa] Komisjoni pakutavad meetmed on väga nõrgad," ütles Noorte Põllumeeste Föderatsiooni peasekretär Guillaume Van Binst.

Kohal oli märulipolitsei. Mitmes kohas sõitsid traktorid vastu politsei piirdeid ja ühel kohal murdsid nad ka nendest läbi, selgub sotsiaalmeedias levivatest kaadritest.

EL on juba teinud järeleandmisi põllumeestele, lubades vähendada bürokraatiat ja lükates aasta võrra edasi mõnede uute rohepöördega seotud reeglite jõustumise.

"See võib alati minna kiiremini. Kuid me töötame niigi tavapärasest kiiremini. Põllumeeste ärritus on arusaadav. On arusaadav, et mõned on keerulises olukorras. Kuid agressioon pole kunagi olnud lahenduste allikaks," ütles Belgia põllumajandusminister David Clarinval ajakirjanikele.

Mitmed ministrid kavatsevad kohtuda põllumeeste esindajatega esmaspäeva õhtul.