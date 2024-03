Euroopa Komisjon on valmis põllumajandustoetuste nõudeid veidi leevendama

Tuhanded põllumehed on mitmel pool Euroopas nädalate viisi meelt avaldanud, et nõuda rohereeglite lihtsustamist ja bürokraatia vähendamist. Euroopa Komisjon pakkus välja esimesed meetmed, kuidas põllumajandustoetustega seotud nõudeid paindlikumaks teha.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel ütles ERR-ile, et meetmed on küll tehnilist laadi, aga lisas, et neist võiks kasu olla ka Eesti põllumehele.

"Üks konkreetne oligi nõue toetuse taotlemisel, mis puudutab maa tootmisest kõrvalejätmist – senise kolme variandi asemel tekkis ka neljas variant, millega võidakse neli protsenti maast tootmisest kõrvale jätta. Ja seda saab täita näiteks lämmastikku siduvate kultuuridega. Meie puhul lutsern, ristik näiteks," selgitas Pärtel.

Eesti on võtnud kohustuse hoolitseda selle eest, et püsirohumaa osakaal toetustega hõlmatud põllumajandusmaast ei väheneks rohkem kui viis protsenti. Pärteli sõnul leevendab Euroopa Komisjon ka toetust saava püsirohumaa säilitamise kohustust.

"Siin komisjon on mõned paindlikkused juurde kirjutanud, mis ka meile sobivad. Näiteks, kui loomapidaja on otsustanud teraviljatootmise kasuks, siis tal on ilmselt huvi mitte kasvatada heintaimi, sest loomi tal enam ei ole, vaid tegeleda rohkem teraviljaga ja seetõttu peab ta ka püsirohumaa üles kündma. Siis sellised nii-öelda muudatused püsirohumaa suhtarvus on edaspidi lubatud, nii et see on ka meile mõnevõrra abiks," selgitas asekantsler.

Põllumehed protestivad ka niinimetatud rohereeglite liialt järsu kehtestamise vastu. Muu hulgas on ette nähtud taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine ligikaudu 50 protsenti. Pärtel ütles, et Euroopa Komisjon on lubanud ka selles asjas põllumeestele pisut vastu tulla

"Eestil konkreetselt oli selles eelnõus 53 protsenti taimekaitsevahendite vähendamist eesmärgina sisse kirjutatud. Kuna seni oli palju liikmesriike sellele vastu, kuna see võeti ilma mõjuhinnanguta lauale, siis komisjon vähemalt Ursula von der Leyeni sõnade järgi ka europarlamendis n-ö võtab selle eelnõu tagasi, tulles põllumeestele vastu," rääkis Pärtel.

Euroopa Komisjon plaanib edaspidi veelgi leevendusi, aga Pärtel nentis, et enamasti on põllumehed tänavatel siiski siseriiklike otsuste pärast ja neid peavad muutma liikmesriigid ise.

"Kuskil on võib-olla toiduainete käibemaksu tõstetud viielt protsendilt 12 protsendile, kuskil on eriotstarbelise diisli aktsiisisoodustust vähendatud nii-öelda põllumeeste kahjuks ja veel maksude ja muude asjadega tehtud põllumeeste kahjuks mingid otsused. Nii et tavaliselt tänavaletulekud on ikkagi mingi väga konkreetse siseriikliku akti tulem. Selles suhtes komisjoni ettepanekud kindlasti saavad aidata olukorda leevendada, aga ilmselt seal on palju ka see, mida rahvuslikud parlamendid ja poliitikud peavad vastu võtma," rääkis ta.