Tallinn on hakanud koristama tänavatele kuhjunud graniitsõelmeid

"Kuna väljas on plusskraadid, siis on Tallinna linna lepingupartnerid alanud nädalal alustanud intensiivsemas kasutuses olevatelt jalgratta- ja kergliiklusteedelt talvise graniitkillustiku kokku kogumisega," ütles keskkonna- ja kommunaalameti taristu korrashoiu osakonna juhataja Tarmo Antson.

"Kindlasti jälgime pidevalt ilmaprognoose ning ilmastikutingimuste muutumisel oleme valmis libedusetõrjeks," lisas ta.

Kuigi on näha, et suur osa graniitsõelmeid on sattunud ka haljasaladele, siis praegu veel neid sealt ei koristata. "Haljasalade koristust graniitkillustikust veel ei teostata, kuna haljastus on veel pehme ning koristustööde käigus võivad haljasalad saada vigastada. Suuremamahuliste kevadkoristustöödega alustatakse koheselt kui ilm seda lubab, tõenäoliselt märtsikuu teises pooles või aprillikuu alguses," rääkis Antson.

Tänavahoolduses selle talve graniitgraanuleid enam kasutada ei saa. "Suurem osa graniitkillustikust ei ole järgmisel hooajal uuesti kasutatav, kuna koristatud killustik on prahiga segamini ega sobi enam tänavale," ütles Antson.

Lisaks sõelmetele kasutab linn tänavahoolduses puistematerjalidena ka naatriumkloriidi ja kloori vesilahust.

Tallinn on jagatud viieks hoolduspiirkonnaks: Kesklinna piirkonnas on partneriks Tänavapuhastuse Aktsiaselts, Lõuna ja Ida piirkonnas – Tallinna Kommunaalteenused OÜ, Lääne ja Põhja piirkonnas – EKT Teed OÜ.



Väiksematel tänavatel ja kvartalisisestel teedel on talviste heakorratööde korraldajateks linnaosavalitsused. Lasnamäe, Pirita, Nõmme ja Kristiine linnaosade lepingupartneriks on Keskkonnahooldus Eesti OÜ koos ühispakkujatega. Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Mustamäe linnaosavalitsuste partneriks on EKT Teed OÜ ning Kesklinnas Tänavapuhastuse AS.