Kevadel tänavailt kokku korjatud graniitsõelmeid uuesti ei kasutata

Tallinnas on graniitsõelmeid tänavailt kokku pühitud paar päeva. Ainuüksi pealinna tellimisel on tänavatele puistatud 2500 tonni killustikku. Kokku kogutud killukesed Soomest, Rootsist ja Norrast aga visatakse üldjuhul ära ja uut võimalust see Eestis ei saa.

"Koos selle graniidiga kogutakse kokku ka tolmu, liiva, pisikesi asfalditükke, mis teelt lendavad, ja mis seal salata ka, ka prahti. Ja me ei saa võtta seda korjatud kogust ja järgmine talv niisama tagasi tänavatele panna, sest see oleks äärmiselt must ja räpane ja ebameeldiv," selgitas abilinnapea Vladimir Svet.

Tema sõnul teoreetiliselt on võimalik sõelmeid sodist puhastada, aga vähemalt esialgu on see nii kallis, et odavam on paar koormat graniiti Skandinaaviast tellida. Ka kehtivad sõelmete suurustele kindlad nõuded, aga mida enam nende peal kõnnitakse, sõidetakse, seda peenemaks ehk nõuetele mittevastavaks see abilinnapea sõnul muutub.

"Tegelikult see taaskasutamine on okei, sest lõppkokkuvõttes me peame ikka minema seda teed, et hakkame kasutama korduvalt ja ei raiska, sest see kild ei ole ka väga odav, kui seda pidevalt tänavale loopida," ütles Pärnu mnt 29 haldur Tiit Karja.

Kui pealinna tänavatel koristustööd alles algasid, siis Pärnu maantee 29 maja esine tänav on puhas kui prillikivi. Hea aeg sõelmete koristamiseks on siis, kui asfalt on enam-vähem kuiv.

"Kevadel, kui jää sulab, siis tuleb jää ja lume seest suitsukonisid meeletult välja, inimesed arvavad talvel, et peidavad selle lumehange, aga tegelikult, kui see on suitsukonidega segamini, siis on seda kildu väga raske kasutada," tõdes Karja.

1. maiks peaks Tallinn olema sõlmetest prii, kusjuures õhuluuda selleks tööks kasutada ei tohi.