Presidendi nõunik: Leedu sõdurid võiks ukrainlasi kohapeal välja õpetada

Samas lisas Budrys, et Ukraina abistamine relvade ja laskemoonaga jääb hetkel peamiseks prioriteediks, kirjutab Leedu rahvusringhääling LRT.

"Me räägime sellest võimalusest ja me teeme seda üpriski avalikult. On palju üksikasju selle kohta, mis võib juhtuda ning mis tingimustel see juhtuks. Laskemoon on peamine vahend, mida on vaja [saata Ukrainasse] täna ja mida oli vaja saata eile, kuid kõik muu on laual," ütles Budrys.

Ka Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas rääkis teisipäeval võimalusest saata NATO sõdurid Ukrainasse. Ministri sõnul on Leedu võtnud endale kohustuse korraldada Ukraina sõdurite väljaõpet ning Leedu sõdurid tegelevad Ukraina sõdurite ettevalmistamisega Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Leedus.

Budrys lisas, et on palju erinevaid võimalusi väljaõppemissiooni korraldamiseks ning "erinevaid võimalusi arutatakse kogu aeg".

Leedu poliitikud kommenteerisid Ukrainasse liitlasvägede saatmise võimalust pärast seda, kui Prantsuse president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval, et seda ei saa tulevikus välistada.

"Täna pole konsensust maavägede saatmiseks, kuid midagi ei tohi välistada. Me teeme kõik, mis vaja, tagamaks, et Venemaa ei suuda seda sõda võita," ütles Macron pärast esmaspäeval aset leidnud Euroopa valitsusjuhtide tippkohtumist.

Teisipäeva jooksul jõudsid avalikult välistada sõdurite saatmise Ukrainasse teiste seas Saksamaa, Poola, Tšehhi, Hispaania, Itaalia, Rootsi, Ühendkuningriik ja USA.