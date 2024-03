Briti välisminister on vastu sõdurite saatmisele Ukrainasse ka väljaõppeks

Suurbritannia välisminister David Cameron ütles laupäeval usutluses Saksa päevalehele Süddeutsche Zeitung, et on vastu lääneriikide sõdurite saatmisele Ukrainasse kohapeale isegi väljaõppe pakkumiseks.

Cameroni sõnul on väljaõppemissioone parem viia läbi välismaal. Ta märkis, et Suurbritannia on andnud sel moel väljaõpet 60 000 Ukraina sõdurile.

Sõdurite paigutamine Ukrainasse teeks nad sihtmärgiks Venemaale, ütles Briti endine peaminister.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pälvis veebruari lõpus teiste liitlaste pahameele, kui ütles, et välistada ei saa lääne sõjaväelaste saatmist Ukrainasse.

Suurbritannia kinnitas hiljem, et on saatnud Ukrainasse üksuseid meditsiinialase väljaõppe pakkumiseks. Suuremahulist vägede lähetamist kavas aga ei ole, kinnitas Briti peaministri Rishi Sunaki kõneisik.

Prantsusmaa kaitseminister Sébastien Lecornu ütles reedel, et ehkki lahingvägesid saata ei plaanita, peaksid Ukraina liitlased kaaluma väljaõppe- ja demineerimismissioone.

Cameron ütles usutluses Süddeutsche Zeitungile, et Ukrainal on vaja rohkem kaugmaarelvastust ja et ta on valmis proovima veenda Berliini varustama Kiievit Tauruse tiibrakettidega.

Välisminister keeldus kommenteerimast varianti, et Berliin saadaks Tauruse rakette Suurbritanniale, kes saaks omakorda saata Kiievile rohkem Storm Shadow' tiibrakette.

Berliin on keeldunud 500-kilomeetrise laskeulatusega Tauruse rakette Ukrainale tarnimast, peljates, et see võib viia sõja laienemiseni.

Prantsusmaa ja Suurbritannia on alates mullu maist varustanud Ukrainat Storm Shadow' rakettidega (Prantsusmaal tuntud kui Scalp), mille laskeulatus on 250 kilomeetrit. USA on saatnud 165-kilomeetrise laskeulatusega ATACMS-eid.