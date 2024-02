G20: maailmamajandus võib varsti raskustest väljuda

"Oleme märganud, et maailmamajanduse pehme maandumise võimalus on tõusnud. Globaalsete majandusväljavaadete riskid on suuremas tasakaalus. Positiivseks riskiks on oodatust kiirem inflatsiooni langus," seisab dokumendis, mis on jõudnud Bloombergi ajakirjanike kätte.

Samas pole tekst pole lõplik ning sõnastus võib muutuda Sao Paulos kolmapäeval algavate läbirääkimiste käigus. G20 riikide rahandusministrite kohtumine toimub arvestatavate lahkhelide taustal. Näiteks ei maini dokumendi mustand sõdu Ukrainas ja Gazas, vaid nimetab väljakutsetena üldiselt "konflikte paljudes maailma piirkondades".

Siiski kajastub kommünikee mustandis maailma tähtsaimate riikide positiivne hinnang maailmamajandusele, mis on viimastel aastatel kannatanud pandeemia, kiiresti kasvanud inflatsiooni ja intressimäärade järsu tõusu all.

"Inflatsioon on langenud paljudes majandustes, suuresti tänu sobivale rahapoliitikale, tarnete kitsaskohtade leevenemisele ja tasakaalustavatele toormehindadele," seisab G20 dokumendi mustandis. Samas hoiatatakse tekstis, et inflatsiooni püsimine tähendaks ka keerulisi rahastustingimusi.

Jaanuaris ennustas Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et globaalne majandus kasvab sel aastal 3,1 protsenti, mis on senistest prognoosidest kõrgeim. Väljavaadete paranemiseks on USA majanduse oodatust parem taastumine ning Hiina valitsuse otsus stimuleerida majandust riigieelarve kaudu.

Ka USA rahandusminister Janet Yellen rõhutas teisipäeval Sao Paulos peetud pressikonverentsi käigus USA rolli globaalse majanduskasvu toetamisel.

Samas rõhutas Yellen, et Venemaa sõda Ukraina vastu ja Lähis-Ida konflikt ohustavad maailmamajandust. Veel üheks riskiks on arenguriikide kõrge võlakoormus. Siiski nentis Yellen, et inflatsioon on langenud paljudes riikides.

G20 riikidel on raske ülalmainitud sõdade kirjeldamisel konsensuslikule sõnakasutusele jõuda, mis rahuldaks kõiki osapooli. Lisaks USA-le ja tähtsaimatele lääneriikidele on G20 liikmeteks ka Hiina ja Venemaa. Esmaspäeval toimunud eelkohtumisel vaidlesid riigid sõjaga kaasnevate majandusriskide kirjeldamise üle.

Eeldatakse, et tippkohtumisel osalevad ministrid püüavad vältida erimeelsusi tekitavaid teemasid. Brasiilia valitsus soovib, et G20 põhiteemadeks oleksid vaesus, jätkusuutlik areng ning ülemaailmsete institutsioonide reform.

Samas pole selge, kui palju Brasiilia soovidest leiab kommünikee lõplikus versioonis kajastust.