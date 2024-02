Biden arutas kongressi juhtidega USA valitsuse võimalikku tööseisakut

Enne kohtumist ütles Biden, et ta usub lahenduse leidmise võimalikkusse enne tähtaja saabumist. Bideni sõnul mõjutaks valitsuse tööseisak negatiivselt USA majandust.

"Meil on palju tööd, mida tuleb teha," ütles Biden kohtumise alguses. Lisaks Bidenile osalesid kohtumisel USA asepresident Kamala Harris, vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson, demokraadist senati juht Chuck Schumer, senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ja esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries.

Pärast suletud uste taga toimunud kohtumist ütles Johnson ajakirjanikele, et ta soovib vältida isegi valitsuse osalist tööseisakut, kirjutab Politico. Johnson viitas asjaolule, et kongress seisab silmitsi kahe tähtajaga.

1. märtsil lõpeb põllumajandus-, energeetika-, transpordi-, veteranide asjade ning elamu- ja linnaarengu ministeeriumide rahastus. Samas kuni 8. märtsini on tagatud justiits-, kaubandus-, kaitse-, sise-, välis-, haridus- ja terviseministeeriumi rahastus. Kui ka selleks tähtajaks pole valitsuse rahastamise eelnõu vastu võetud, seiskub kogu USA valitsuse töö.

Jeffries ütles omakorda, et kongressi juhid olid optimistlikud, et valitsuse tööseisakut on võimalik vältida.

Kuigi McConnelli sõnul keskendus kohtumine peamiselt valitsuse tööseisaku vältimisele, ütles Schumer, et kohtumisel toimus pingeline arutelu Ukraina abistamise üle.

"Ma ütlesin spiikrile: tehke see ära. See on tema kätes," ütles Schumer Ukraina abistamise kohta.

Senat võttis kaks nädalat tagasi vastu 70 poolthäälega 100-st Ukraina, iisraeli ja Taiwani 95 miljardi dollari suuruse abipaketi, kuid Johnson on seni keeldunud seda esindajatekojas hääletusele panemast vabariiklaste paremtiiva vastuseisu tõttu.

Lisaks arutasid kongressi juhid USA piirijulgeolekut. Senat on tegelnud selle aasta alguses ka antud teemaga, kuid senati vabariiklased hääletasid kahe partei läbirääkijate poolt kokku lepitud eelnõu maha.

Schumeri sõnul ütles ta kohtumisel Johnsonile, et too ei saa enam viivitada Ukraina abistamise eelnõuga pärast vabariiklaste otsust hääletada piirijulgeoleku eelnõu vastu.