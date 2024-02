Landsbergis: Poola talunike tegevus meenutab hübriidoperatsiooni

"See meenutab ilmekalt teatud hübriidoperatsioone, mida Venemaa propaganda innnukalt ära kasutab. Tahan uskuda, et meie partnerid Poolas suhtuvad sellesse samamoodi kui meie ja me teeme kõik endast oleneva, et leida viise selle arengu takistamiseks," ütles Landsbergis kolmapäeval enne valitsuse istungit ajakirjanikele.

Minister rõhutas, et "Suwalki koridoris kavandatud aktsioonid ei meenuta enam proteste, vaid aktsioone, mis on suunatud nii Poola kui Leedu riigi julgeoleku vastu."

Protesteerivad Poola põllumehed kavatsevad alates 1. märtsist nädalaks ajaks blokeerida Leedu-Poola piiril maantee, kartes, et osa Leetu imporditud Ukraina teraviljast jõuab Poola tagasi.

Leedu siseminister Agne Bilotaite ütles, et Leedu võimud valmistuvad eelseisvaks aktsiooniks.

"Seda arutati meie ametkondade juhtidega, hinnati võimalikke riske ja ebamugavusi, mis võivad Leedu poolel tekkida. Leidsime, et meie ametnikud on valmis tagama avaliku korra ja turvalisuse ning minimeerima ebamugavused meie kodanike jaoks," ütles ta.

Viimastel nädalatel on Poola põllumehed juba üritanud sulgeda protestiks Ukraina põllumajandustoodete tollimaksuvaba ekspordi vastu piiri kahe riigi vahel, blokeerides sellega olulise tee Saksamaale.