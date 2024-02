CNN: Pentagon kaalub varuplaani Ukraina abistamiseks

Varem ei soovinud Pentagon kasutada neid vahendeid enne kongressis uue Ukraina abipaketi vastuvõtmist, millega eraldataks muuhulgas vahendeid ka USA kaitseministeeriumi kulutatud laovarude taastamiseks. Laovarude kasutamine Ukraina abistamiseks ilma nende taastamise garantiita võib USA ametnike arvates mõjutada USA kaitsevõimet.

Tekkinud olukorras, kus USA esindajatekoja vabariiklaste juhid keelduvad panna hääletusele USA abipaketti Ukrainale, arutavad USA kaitseministeeriumi kõrged ametnikud võimalust kasutada neli järelejäänud miljardit dollarit Ukraina abistamiseks ning leida võimaluse laovarude taastamiseks ministeeriumi sisemistest vahenditest.

CNN-iga suhelnud ametnikud rõhutavad, et otsust pole veel langetatud. Samas on võimalike varuplaanide arutelud Kiievi aitamiseks muutunud viimastel nädalatel akuutseteks seoses Venemaa edasiminekuga lahinguväljal Ida-Ukrainas.

Nii pidi Ukraina taanduma veebruari keskpaigas Donetski oblastis asuvast Avdijivka linnast, kusjuures peamiseks Ukraina kaitsjate väljakutseks oli laskemoona nappus. Samal ajal kulutab Venemaa ohtralt laskemoona, mida Kreml on soetanud muuhulgas Põhja-Koreast.

"Kaitseministeerium kutsub kongressi jätkuvalt üles võtma vastu eelnõu Ukraina abistamiseks sel raskel ajal ning meie varude taastamiseks," vastas Pentagoni pressiesindaja Garron Garn CNN-i päringule nelja järelejäänud miljardi dollari kasutamise kohta.

Kaitseministeeriumi ametnikud ütlesid CNN-ile, et Pentagon saab kulutada osa neljast miljardist dollarist isegi ilma sisemistest ressurssidest katteallikate leidmiseta. Samuti poleks pretsedenditu, kui Pentagon leiaks uue ootamatu rahastusallika.

Eelmisel aastal teatas USA kaitseministeerium, et raamatupidamisliku vea parandamise järel saab see kulutada oodatust 6,2 miljardit dollarit rohkem Ukraina abistamiseks. Toona peitus viga juba osutatud abi väärtuse ülehindamisel. Vea parandamine võimaldas aidata Ukrainat pikemat aega.

Ometi teatas USA seni viimasest, 250 miljoni dollari suurusest Ukraina abipaketist 27. detsembril. Kuigi osa sellest ja varasematest abipakettidest on alles jõudmas Ukrainasse, pole USA sel aastal ühtegi uut abipaketti avalikustanud.

Kui teisipäeval küsisid ajakirjanikud Pentagoni pressiesindajalt Patrick Ryderilt, kas ametnikud kaaluvad järelejäänud vahendite osalist kulutamist, vastas ta, et tal pole uusi teadaandeid, kuid kaitseministeerium uurib võimalusi Ukraina aitamiseks.

"Me kavatseme edaspidigi uurida võimalusi Ukraina aitamiseks nende võitluses vabaduse ja suveräänsuse säilitamise eest," ütles Ryder.

Veel üks anonüümseks jääda soovinud USA kaitseministeeriumi ametnik ütles CNN-ile, et kui abipakett siiski tuleb, siis hõlmab see kindlasti kriitilise tähtsusega laskemoona. Ta lisas, et praegu käivad arutelud selle üle, kuidas saaks kõige paremini paigutada sõjatehnikat, et seda saaks saata niipea kui võimalik pärast katteallikate leidmist.