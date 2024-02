Ülemkohus hakkab arutama Trumpi võimalikku puutumatust süüdistuste suhtes

Trump väidab, et tal on puutumatus süüdistuse esitamise suhtes väidetavate kuritegude eest, mille ta olevat toime pannud presidendiks oleku ajal.

Konservatiivide häälteenamusega ülemkohus alustab asja arutamist aprilli lõpus. Tõenäoliselt teeb kohus otsuse enne juulit, vahendas The Wall Street Journal.

Selle kuu alguses palus Trump riigi ülemkohtul ajutiselt tõkestada alama astme kohtu otsus. Apellatsioonikohus otsustas, et Trumpil puudub süüdistuse esitamise puutumatus juhtumis, mis hõlmab katseid 2020. aasta valimiskaotust tagasi pöörata.

Lisaks on juhtum, mis hõlmab Trumpi dokumentide kaasavõtmist oma Floridas asuvasse häärberisse ja uurijate püüdlusi need kätte saada. Need mõlemad kuuluvad nelja kriminaalsüüdistuse hulka, millega endine president teiseks ametiajaks kandideerides silmitsi seisab.

"President Trump tegi otsused ametis olles, need olid ametlikud teod ja sellisena kehtib nende suhtes presidendi puutumatus," leiavad Trumpi advokaadid.

Küsimus, kas USA endine president on süüdistuse esitamise suhtes immuunne, on Ameerika kohtupraktikas uus, sest kuni Trumpini ei ole ühtegi endist presidenti kunagi kuriteos süüdistatud.