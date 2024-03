Haley: vabariiklased ei sea enam esikohale vabadust

USA vabariiklaste presidendikandidaadi koha pärast Donald Trumpiga konkureeriv Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley avaldas pettumust, et Vabariiklik Partei ei sea enam esikohale vabadust ning erakond on loobunud oma varasematest põhimõttetest.

"Mõistan, miks inimesed lahkuvad Vabariiklikust Parteist, sest me oleme alati olnud õhukese riigi ja vabaduse [erakond]: majandusvabadus ja isiklik vabadus. Teie ei näe enam vabariiklasi toetamas majandusvabadust," ütles Haley ajakirjanikele reede hommikul.

Haley esindab vabariiklaste seas kunagi domineerinud mõttevoolu, mille esindajad toetavad madalamaid valitsuse kulutusi, vabakaubanduslepinguid ning aktiivset välispoliitikat. Haley sõnul ei esinda erakond Trumpi juhtimisel enam neid ideaale, kirjutab Bloomberg.

Suurimaks erinevuseks Trumpi ja Haley vahel on tõusnud suhtumine Ukraina ja teiste USA liitlaste abistamisse, mida Haley tugevalt toetab.

Lisaks mõistis Haley hukka Trumpi vastandumisel põhinevat retoorikat, mis tema sõnul peletab naissoost valijaid, vähemusi ja noori, keda erakond vajab. Trumpi ainus järelejäänud rivaal lisas, et vabariiklaste seisukohad abordiküsimuses on liiga karmid ning erakonna retoorika peaks olema kaastundlikum.

"Võib-olla on see vabariiklaste süü, et me ei ütle seda, mis paneks inimesi liituma [erakonnaga]," ütles ta.

Haley teeb nädalavahetusel viimaseid kampaaniavisiite enne 5. märtsil aset leidvat niinimetatud superteisipäeva, mil vabariiklased hääletavad oma presidendikandidaadi üle lausa 15 osariigis. Haley kavatseb teha lähipäevil kampaaniat Põhja-Carolinas, Massachusettsis ja Texases.

Samas ei ennusta küsitlused Haleyle võitu Trump üle üheski osariigis ning tema parimat esinemist oodatakse Columbia ringkonnas ehk USA pealinnas Washingtonis. Lõuna-Carolina ekskuberner on jäänud Trumpile alla seni kõikides hääletanud osariikides, kaasa arvatud oma koduosariigis.

Siiski lubab Haley hetkel jätkata kampaaniat, kuigi pole selge, kas ta jääb oma lubadusele kindlaks ka pärast superteisipäeva. Haley ütles CNN-ile, et ta kavatseb vaadata tulemuste laekumist Lõuna-Carolinas, samuti pole tema kampaania veel avalikustanud ühtegi üritust pärast 5. märtsi. Trump juhib RealClearPoliticsi küsitluste keskmises Haley ees 64 protsendipunktiga.

Haleyl on aga raha oma valimiskampaania jätkamiseks. Veebruaris kogus ta 12 miljonit dollarit annetusi, kuigi mitu suurannetajat teatas pärast Haley kaotust Lõuna-Carolinas 24. veebruaril, et nad keskenduvad nüüd vabariiklaste toetamisele esindajatekoja ja senati valimistel.

Kuigi osad aktivistid soovivad, et Trumpile eelvalimistel allajäämise korral kandideeriks Haley novembrivalimistel sõltumatu kandidaadina, on Haley sellise võimaluse seni välistanud.

Näiteks otsib tsentristlik organisatsioon "Ilma siltideta" ("No labels") endale üldvalimiste kandidaati, pakkudes võimalust ka Haleyle. Ometi ütles Lõuna-Carolina ekskuberner, et ta ei soovi seda pakkumist vatsu võtta, sest selle tingimuseks oleks demokraadist asepresidendikandidaadiga nõustumine, mis ei lubaks Haleyl esindada oma poliitikaid.