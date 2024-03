ERR USA superteisipäeval: valijad on lõhki

Washingtonist veidi enam kui 100 kilomeetri kaugusel tegid Culpeperi maakonna demokraadid viimase hetkeni kampaaniat. Nimelt said Virginia osariigi hääletajad veel valimisjaoskonnaski otsustada, kumma partei valimissedelile nad oma hääle kannavad.

Bideni valija Larry: "Traditsiooniliselt on maakond olnud konservatiivne, vabariiklik. Viimased 10-15 aastat on see muutunud demokraatlikumaks, rohkem liberaalsemaks."

Bideni valija Roger: "Me peame hääletama. Me peame võitlema oma põhiseaduse eest, me peame võitlema oma demokraatia eest. Ja Joe Biden teeb seda. Näete, ma olen temast vanem ja ma ei kuku ümber."

Pingutustele vaatamata ei ole ükski demokraat suutnud enam kui pool sajandit Culpeperi maakonnas üleriigilistel presidendivalimistel võita.

Trumpi valija Kathy: "Hääletasin Donald J. Trumpi poolt, sest tema teeb Ameerika taas suureks. Majandus, immigratsioon. Ta paneb piirile asjad püsti ja siis saame jälle rahus elada."

Trumpi valija Lee: "Meie riik on kaoses. Kõik siin planeedil näevad seda. Me ei suuda enam nelja aastat vastu pidada selle mehega, kes on praegu kabinetis. Vaevu on meil veel riik. Neli aastat veel ja meil pole seda enam üldse."

Veidi enam kui 50 000 elanikuga maakonnas leidub aga ka neid, kes superteisipäeval oma häält ei andnud ning ei kavatse seda teha ka 5. novembril toimuvatel üldvalimistel.

Josh: "Ma ei ole valinud ja ma ei usu, et kavatsen ka 2024. aasta valimistel hääletada. Miks? Mõlemad kandidaadid on piinlikud. Kui vaadata paremale, siis seal on kõik Trumpi poolt. Siis tuleks vaadata Bideni poole. Ma austasin teda ja isegi võiks kaaluda. Kuid ta on kaotanud kõik, mis tal oli. Meie riik on kaoses ja kumbki neist ei ole kahjuks meile hea valik."

15 osariigis toimunud vabariiklaste eelvalimistel domineeris Donald Trump. USA endisel suursaadikul ÜRO-s Nikki Haleyl õnnestus endist presidenti edestada küll Vermonti osariigis, aga sellele vaatamata teatas ta oma kampaania lõpetamisest.

Ametis olev president Joe Biden võitis ootuspäraselt kõigis demokraatide poolt eelhääletanud osariikides, välja arvatud Ameerika Samoa territooriumil.