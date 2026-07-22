Lindsey Grahami õde pälvis Trumpi toetuse ja osaleb senativalimistel

Lindsey Grahami õde Darline Graham võttis hiljuti ajutiselt üle oma surnud venna senatikoha. President Donald Trump lubas toetada ka tema kandidatuuri ning Darline Graham osaleb valimistel, et võtta püsivalt üle oma venna senatikoht.

Lõuna-Carolina osariigi kuberner nimetas Darline Grahami ajutiselt senaatoriks ning Trump avaldas talle seejärel toetust kuueaastase ametiaja taotlemisel.

Darline Graham teataski esmaspäeval, et kandideerib Lõuna-Carolina senatikohale, et jätkata oma hiljuti surnud venna tööd. 62-aastane Darline Graham ütles, et otsus sündis pärast palvetamist ja arutelusid perega.

Darline Graham pole varem poliitilisel ametikohal töötanud. Tema sõnul soovib ta jätkata venna algatatud Venemaa-vastaste sanktsioonide tugevdamist, kuid keskenduda ka tavainimeste jaoks olulistele teemadele, nagu toidukaupade, kütuse ja tervishoiuteenuste hinnad.

Trumpi toetus ja perekondlik taust annavad Darline Grahamile vabariiklaste eelvalimistel, mis toimuvad 11. augustil, märkimisväärse eelise.