"Aktuaalne kaamera" käis Nikki Haley kampaaniaüritusel

Richmondi äärelinnas asuvasse hotelli kogunes sadu pinevil inimesi, sest lavale oli oodata vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgivat Nikki Haley´t.

Kuigi endise ÜRO suursaadiku võiduvõimalused on praeguseks õhkõrnad ning Trumpi nominatsioon on vaat et kindel, ei kavatse Haley oma kampaaniat veel lõpetada.

Tihtilugu vaevlevad kandidaadid pärast järjestikusi kaotusi rahapuuduse käes ning peavad seetõttu karussellilt maha astuma. Tagasilöökidele vaatamata on Haley suutnud osaliselt nii suursponsoreid kui ka väiketoetajaid hoida, mis võimaldab tal veel mõnda aega jätkata.

"Andsin palju rohkem kui viis dollarit. Miks see tähtis on? Isikliku rahaga panustavad inimesed panevad oma naha mängu. Nad on pühendunud millelegi endast suuremale," lausus Haley toetaja Harry, kes oli enda sõnul annetanud rohkem kui tuhat dollarit.

Üheks oma suurimaks trumbiks peab 52-aastane Haley oma vanust ja seda ei jäta ta esinemistel ka mainimata.

"Seda öeldes ei ole ma lugupidamatu. Me kõik teame inimesi, kes on 75-aastased, aga meist peajagu üle. Ja siis me teame Joe Bidenit," ütles ta.

Sama meelt on ka Haley toetajad.

"Vajame nooruslikumat juhtimist, kas või ainult ameti füüsiliste nõudmiste tõttu. See tekitab stressi. Seepärast meeldib mulle mõte sellest, et noorem põlvkond võtab juhtimise üle. Ta on minust noorem. Mina ütlen, et daam, anna aga minna!" lausus Susan.

Kuigi Haley tõenäosus vabariiklaste presidendikandidaadiks saada kahaneb iga päevaga, usuvad toetajad, et nelja aasta pärast on tal juba suuremad võimalused.

"Ta on ainuke inimene nendel presidendivalimistel, kes on ratsionaalne, kes mõtleb nagu tavaline inimene. Kes mõistab Ameerika demokraatlikke väärtusi ja seda, kui tähtis on maailmas olla tugev ja lojaalne meie liitlastele;" ütles Donald.

Haley on lubanud, et pakub Trumpile konkurentsi vähemalt 5. märtsil aset leidva superteisipäevani, kui oma valiku teevad korraga 15 osariiki.