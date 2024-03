Simson: EL ei saa piirata päikesepaneelide importi

Euroopa väheste järelejäänud päikesepaneelide tootjate tehaste sulgemine põhjustas töösturite abipalveid Brüsselile. Kodumaiste tootjate üks soovitud meetmetest oleks odavate Hiinas toodetud päikesepaneelide impordi piiramine.

Simson ütles esmaspäeval, et sellist tööstuse soovi ei saa ellu viia, sest impordi piiramine kahjustab EL-i võimet paigaldada piisavalt päikeseelektrijaamu kliimaeesmärkide täitmiseks. Enamik Euroopas paigaldatavaid päikesepaneele on toodetud Hiinas.

"On erinevaid ettepanekuid, kuidas me võiksime meie tööstust toetada, kui me selgelt ei saa piire kinni panna, sest meil on vaja päikesepaneele," ütles Simson enne EL-i energeetikaministrite kohtumise algust.

"Me peame toetama oma tööstust, kuid meil on vaja kõiki neid tooteid meie väga ambitsioonikate eesmärkide täitmiseks," lisas Simson.

EL-i energeetikaministrid arutavad kohtumisel võimalusi päikesepaneelide tootjate toetamiseks.

Simson ja komisjoni tööstusvolinik Thierry Breton loetlesid võimalikke lahendusi enne kohtumist ministritele saadetud kirjas. Pakutud võimaluste seas on rohkem riigiabi päikesepaneelide tootjatele ning päikeseparkide ehitamise oksjonite käigus kõrgete keskkonna- ja töökeskkonnastandarditega päikesepaneelide tootjate eelistamine.

Lisaks võiksid päikesepaneele paigaldavad ettevõtted anda lubaduse kasutada rohkem EL-is toodetud paneele, seisab Reutersi nähtud kirjas.

EL-i liikmesriigid paigaldasid eelmisel aastal 40 protsendi suurema koguvõimsusega päikesepaneele kui 2022. aastal, kuid enamik neist paneelidest oli toodetud Hiinas, näitavad Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmed.